Termômetros podem marcar até 40 °C nesta segunda-feira no ES

O verão começou com tudo neste domingo (22) e as temperaturas chegaram a bater os 39 °C, mostrando um pequeno indício de como deverá ser a estação mais quente do ano no Espírito Santo. Para esta segunda-feira (23), o calorão não dá trégua.
Os termômetros podem marcar até 40° na Região Sul do Estado neste primeiro dia da semana. A boa notícia, segundo as previsões do Incaper, é que existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuvas para a região.
O cenário de chuvas esporádicas e trovoadas também é válido para a Região Serrana, com temperatura entre 21 a 34°C. As possibilidade de precipitação é maior no período da tarde e da noite nas cidades dessa área.
Nas demais regiões capixabas, o sol brilhará forte e não há indicativos de chuva. Na Grande Vitória, o dia começou ensolarado e com poucas nuvens. Este panorama se manterá ao longo da segunda-feira. O único alerta feito pelo Incaper é sobre a possibilidade de ventos de intensidade moderada a forte no litoral nas cidades de Vitória e Vila Velha e também nos municípios com orla marítima do Sul do Estado. Na Região Metropolitana a máxima pode chegar aos 35 °C.
Já no Norte e Noroeste, tradicionalmente quentes, o calor não dará trégua. Os termômetros podem marcar 37 °C e 38 °C nestas regiões, respectivamente. Já na véspera de Natal e também na data natalina, é bom o capixaba ficar com o guarda-chuva de antemão. Isso porque de acordo com as previsões do Climatempo, o Natal pode ser com chuva e também com queda de raios em todo o Estado. O calor e a sensação de abafamento, contudo, também serão perceptíveis.