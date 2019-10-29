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Previsão do tempo

Terça-feira com sol e tempo firme no Espírito Santo

Vitória terá temperatura mínima de  23°C e a máxima pode chegar a 32°C

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 23:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 23:18
Sol e tempo firme na Grande Vitória Crédito: Natalia Vicente
Depois do temporal e da chuva de granizo que ocorreram em algumas cidades do Espírito Santo no último final de semana, o tempo ficará firme nesta terça-feira (29) em todo o Estado sem expectativa de chuva.
Na capital Vitória o dia começa com temperatura mínima de 23°C e no decorrer do dia a máxima pode chegar a 32°C.

ALERTA PARA VENTOS DE ATÉ 60 KM/H

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para o litoral capixaba, com possibilidade de ventos que podem chegar a té 60 km/h. O responsável pela ventania é um sistema de alta pressão que provoca o fenômeno e pode deixar o mar agitado.
A Marinha ainda reforça o alerta aos navegantes para que consultem essas informações se pretenderem entrar no mar.

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