Terça-feira com sol e tempo firme no Espírito Santo

Depois do temporal e da chuva de granizo que ocorreram em algumas cidades do Espírito Santo no último final de semana, o tempo ficará firme nesta terça-feira (29) em todo o Estado sem expectativa de chuva.
Na capital Vitória o dia começa com temperatura mínima de 23°C e no decorrer do dia a máxima pode chegar a 32°C.
ALERTA PARA VENTOS DE ATÉ 60 KM/H
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para o litoral capixaba, com possibilidade de ventos que podem chegar a té 60 km/h. O responsável pela ventania é um sistema de alta pressão que provoca o fenômeno e pode deixar o mar agitado.
A Marinha ainda reforça o alerta aos navegantes para que consultem essas informações se pretenderem entrar no mar.