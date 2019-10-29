Terça-feira com sol e tempo firme no Espírito Santo

Sol e tempo firme na Grande Vitória Crédito: Natalia Vicente

Na capital Vitória o dia começa com temperatura mínima de 23°C e no decorrer do dia a máxima pode chegar a 32°C.

ALERTA PARA VENTOS DE ATÉ 60 KM/H

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para o litoral capixaba, com possibilidade de ventos que podem chegar a té 60 km/h. O responsável pela ventania é um sistema de alta pressão que provoca o fenômeno e pode deixar o mar agitado.