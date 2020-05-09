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Frente fria

Temperaturas seguem amenas no fim de semana em todo o Espírito Santo

Passagem de frente fria mantém os termômetros com temperaturas mais baixas. Máxima no fim de semana na Grande Vitória não deve ultrapassar os 25º C
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 11:22

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 11:22

Itaparica, Vila Velha
Tempo amanheceu com sol entre muitas nuvens em Itaparica, em Vila Velha Crédito: Sonia Tosi
Temperaturas seguem amenas em todo o Espírito Santo
O clima no final de semana vai permanecer propício para que os capixabas respeitem o isolamento social e fiquem em casa. Com a frente fria que chegou nesta semana, os termômetros continuam marcando temperaturas mais amenas em todo Estado, com mínimas entre 10º C e 16º C e máxima de 25ºC.
Na Grande Vitória, o sábado (8) e o domingo (9) serão de sol entre nuvens, com possível chuva fraca em alguns momentos. A mínima esperada é de 16ºC e a máxima não deve passar de 25ºC.
Na região Norte não deve chover e as temperaturas devem permanecer entre 14 e 25ºC.
Durante o sábado, as temperaturas mais baixas são esperadas na Região Sul e na Região Serrana, com mínimas que podem chegar a 10ºC. Com chance de chuvas fracas, as máximas não devem passar dos 24ºC.

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No domingo, as temperaturas nessas regiões devem cair e ficar entre a mínima de 7ºC e a máxima de 24ºC, também sem chance de chuvas. A temperatura mais baixa pode ser registrada durante a madrugada em Aracê, que chegou a registrar 6,5ºC em abril.
A queda das temperaturas, faltando mais de um mês para o início do inverno, se deve a passagem de uma frente fria com aumento de nuvens, segundo o meteorologista Hugo Ramos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). As previsões, desde o início da semana, já apontavam para um clima ameno durante o final de semana.

INÍCIO DA SEMANA

A semana em que o comércio vai começar a voltar a funcionar de forma alternada vai começar um pouco mais quente na Grande Vitória. Na segunda-feira, não há expectativa de chuva e a temperatura sobe um pouco, ficando entre 18 e 27ºC.
Na Região Serrana e na Região Sul, os termômetros ficarão entre 11 e 24ºC. No Norte do Estado não deve chover e a temperatura se mantém amena, entre 16 e 24ºC.

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