Temperaturas seguem amenas no fim de semana em todo o Espírito Santo

Tempo amanheceu com sol entre muitas nuvens em Itaparica, em Vila Velha Crédito: Sonia Tosi

Your browser does not support the audio element. Temperaturas seguem amenas em todo o Espírito Santo

O clima no final de semana vai permanecer propício para que os capixabas respeitem o isolamento social e fiquem em casa. Com a frente fria que chegou nesta semana , os termômetros continuam marcando temperaturas mais amenas em todo Estado, com mínimas entre 10º C e 16º C e máxima de 25ºC.

Na Grande Vitória , o sábado (8) e o domingo (9) serão de sol entre nuvens, com possível chuva fraca em alguns momentos. A mínima esperada é de 16ºC e a máxima não deve passar de 25ºC.

Na região Norte não deve chover e as temperaturas devem permanecer entre 14 e 25ºC.

Durante o sábado, as temperaturas mais baixas são esperadas na Região Sul e na Região Serrana, com mínimas que podem chegar a 10ºC. Com chance de chuvas fracas, as máximas não devem passar dos 24ºC.

No domingo, as temperaturas nessas regiões devem cair e ficar entre a mínima de 7ºC e a máxima de 24ºC, também sem chance de chuvas. A temperatura mais baixa pode ser registrada durante a madrugada em Aracê, que chegou a registrar 6,5ºC em abril.

A queda das temperaturas, faltando mais de um mês para o início do inverno, se deve a passagem de uma frente fria com aumento de nuvens , segundo o meteorologista Hugo Ramos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). As previsões, desde o início da semana, já apontavam para um clima ameno durante o final de semana.

INÍCIO DA SEMANA

A semana em que o comércio vai começar a voltar a funcionar de forma alternada vai começar um pouco mais quente na Grande Vitória. Na segunda-feira, não há expectativa de chuva e a temperatura sobe um pouco, ficando entre 18 e 27ºC.