Sol volta a aparecer nesta quarta-feira no Espírito Santo

Os dias de chuva no Espírito Santo ficaram para trás. E para quem gosta de uma praia ou de fazer alguma atividade ao ar livre, a quarta-feira (27) será ótima para isso. Segundo informações do Climatempo e do Incaper, uma massa de ar seco associada a um sistema de alta pressão deixa o tempo firme com sol e calor em todo o Estado. Não há possibilidade de chuva e os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano.
A Grande Vitória, que sofreu muito com as chuvas nos últimos dias, terá sol e poucas nuvens. A temperatura mínima é de 20°C e máxima de 31°C.
Na Região Sul, não chove e os ventos sopram com moderada intensidade pelo litoral. Nas áreas menos elevadas, os termômetros registram a mínima de 17°C e máxima de 28°C.
Já na região montanhosa do Estado, o calor deixa o clima com temperatura mínima de 17°C e máxima de 27°C.
Na Região Norte, o dia começa com a temperatura mínima de 21°C e máxima chega a 31°C.