Sol forte deve aparecer em grande parte do ES nesta terça-feira

Em Vitória, a temperatura registra a mínima de 24°C e a máxima de 35°C. Em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul o dia começa com temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Já em Domingos Martins, na Região Serrana, os termômetros registram a mínima de 20°C e a máxima de 32°C. Em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a temperatura tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.