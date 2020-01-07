Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Sol forte deve aparecer em grande parte do ES nesta terça-feira

Em Vitória a temperatura registra a mínima de 24°C e a máxima de 35°C; Inpe emitiu um alerta de chuva forte para municípios do Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 22:21

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 22:21

Sol entre coqueiros na Praça do Papa. Dia de calor na Grande Vitória - Editoria: CIdades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Notícia boa para os praieiros de plantão: o sol forte e o calor podem voltar a aparecer em algumas regiões capixabas nesta terça-feira (7), deixando o tempo propício para o lazer ao ar livre. Segundo o Instituto Climatempo, essa mudança no clima é devido à entrada de uma massa de ar úmido e quente que chegou nesta segunda-feira (6) ao Estado. Ainda assim, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde nas Regiões Sul, Serra e Noroeste, que são típicas do verão.
Em Vitória, a temperatura registra a mínima de 24°C e a máxima de 35°C. Em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul o dia começa com temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Já em Domingos Martins, na Região Serrana, os termômetros registram a mínima de 20°C e a máxima de 32°C. Em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a temperatura tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.

ALERTA DO INPE

Atenção para algumas cidades do Estado, pois o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) emitiu nesta segunda-feira(6) um alerta válido para até a terça-feira (7) para tempestades de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval em Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Itupi, Iúna e São José do Calçado.

Veja Também

Chuva no ES: Aracruz tem 31 desabrigados após chuva forte

Veja vídeos e fotos das inundações após chuva forte no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados