Sol forte deve aparecer em grande parte do ES nesta terça-feira

Notícia boa para os praieiros de plantão: o sol forte e o calor podem voltar a aparecer em algumas regiões capixabas nesta terça-feira (7), deixando o tempo propício para o lazer ao ar livre. Segundo o Instituto Climatempo, essa mudança no clima é devido à entrada de uma massa de ar úmido e quente que chegou nesta segunda-feira (6) ao Estado. Ainda assim, há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde nas Regiões Sul, Serra e Noroeste, que são típicas do verão.
Em Vitória, a temperatura registra a mínima de 24°C e a máxima de 35°C. Em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul o dia começa com temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C. Já em Domingos Martins, na Região Serrana, os termômetros registram a mínima de 20°C e a máxima de 32°C. Em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, a temperatura tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.
ALERTA DO INPE
Atenção para algumas cidades do Estado, pois o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe) emitiu nesta segunda-feira(6) um alerta válido para até a terça-feira (7) para tempestades de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval em Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Itupi, Iúna e São José do Calçado.