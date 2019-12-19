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Previsão do tempo

Sexta-feira com previsão de chuva no Espírito Santo

O sol aparecerá entre nuvens pela manhã, porém os ventos que sopram do mar criam possibilidade de pancadas de chuva em várias áreas do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 20:32

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 20:32

Ventos forte fazem com que chova em boa parte do estado Crédito: Ricardo Medeiros
Quem já estava se acostumando com céu aberto e tempo firme sentirá uma mudança, nesta sexta-feira (20). Segundo o Instituto Climatempo, o sol aparece entre muitas nuvens. O vento que sopra do mar pode provocar chuva passageira em várias áreas do Espírito Santo, inclusive na Região da Grande Vitória e em São Mateus. Não há risco de temporais nesses locais. E mesmo com a possibilidade de chuva, o calor continua forte para os capixabas.
Em Vitória, a temperatura mínima prevista é de 24°C e, no decorrer do dia, a máxima pode chegar a 32°C. Em São Mateus, na Região Norte, os termômetros marcam a mínima de 22°C e a máxima de 31°C. 
Em Domingos Martins, onde acontece o Brilho de Natal, o sol também aparece, mas um aumento de nuvens pode ocasionar pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima é de 29°C. Já em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado, os termômetros registram a mínima de 18°C e a máxima de 29°C.

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