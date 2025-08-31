Clima

Setembro começa com chuvas e temperatura mais baixas no ES

Grande Vitória, litoral e Região do Caparaó devem concentrar os maiores volumes de chuva, enquanto outras regiões terão chuvas mais leves

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 16:14

Acumulado de chuvas de 31 de agosto a 6 de setembro de 2025 Crédito: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

A temperatura deve cair no Espírito Santo nos primeiros dias de setembro, devido à chegada de uma massa de ar polar, e a chuva deve cair de maneira mais intensa, principalmente na Grande Vitória, no litoral e na Região do Caparaó, no sul do Estado. O alerta é da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, emitido neste domingo (31).

Das 9h de sábado (30) e até as 9h de domingo, algumas cidades capixabas enfrentaram grandes acumulados de chuva. As principais foram Guarapari (67 mm), Vitória (67 mm), Barra de São Francisco (59 mm), Rio Novo do Sul (44 mm), Alfredo Chaves (40 mm), Muqui (38 mm), Vila Velha (34 mm), Serra (32 mm), Domingos Martins (32 mm), Cachoeiro de Itapemirim (29 mm), Rio Bananal (26 mm) e Ibatiba (23 mm).

Segundo o boletim, não há previsão de tempo severo para este domingo, e a tendência é que as condições atuais permaneçam até segunda-feira (1º). A partir dessa data, no entanto, as chuvas devem se tornar mais frequentes, com intensidade entre fraca e moderada. Veja como fica o tempo nos próximos dias:

SEGUNDA-FEIRA

Para a segunda-feira (1º), há probabilidade de até 70% para volumes entre 10 e 30 mm de chuva na Grande Vitória. Nas regiões Serrana, Caparaó, Norte e parte do Noroeste, a chance é de até 70% para precipitações entre 2 e 10 mm. Nas demais áreas do Estado, a previsão é de chuva fraca e rápida, com probabilidade inferior a 20%.

TERÇA-FEIRA

Já na terça-feira (2), a previsão indica até 70% de probabilidade para volumes entre 10 e 30 mm na Grande Vitória, parte do Caparaó e no Sul. Na Região Serrana, Noroeste, Norte e parte do litoral, a chance é de até 60% para chuvas entre 2 e 10 mm.

QUARTA-FEIRA

A quarta-feira (3) continuará chuva, com até 70% de probabilidade para volumes entre 10 e 30 mm em parte do Caparaó, Região Serrana e Grande Vitória. No litoral Norte e em parte do Noroeste, a chance é de até 60% para precipitações entre 2 e 10 mm. Nas demais regiões, a probabilidade é de 40% para chuvas rápidas e de fraca intensidade.

