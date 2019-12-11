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Calor

Semana vai terminar com máxima de 35ºC no Espírito Santo

O Incaper ainda prevê tempo firme em praticamente todo o Espírito Santo nesta quinta (12) e sexta-feira (13)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 10:31

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 10:31

Dia de calor em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Faltam dez dias para começar a estação mais quente do ano, mas o tempo já começa a dar sinais de que o verão vai ser bem quente no Espírito Santo. A temperatura máxima pode chegar a 35ºC na sexta-feira (13), segundo previsão do Climatempo e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Incaper ainda prevê tempo firme em praticamente todo o Espírito Santo para quinta (12) e sexta-feira (13), com possibilidade de pancada isolada de chuva da tarde para a noite apenas bem perto da divisa com o Rio de Janeiro. Na quinta, a temperatura na Grande Vitória varia de 21ºC a 33ºC. Na sexta, a temperatura sobe um pouco mais, ficando entre 22°C e 35ºC na Grande Vitória. A Região Serrana ficará com temperatura mais amena no Estado. Nas áreas altas, a mínima será de 17ºC e a máxima de 29ºC.

VENTOS FORTES

O vento continua de moderado a forte no litoral Sul e moderado no litoral Norte. O litoral Sul e a Grande Vitória, inclusive, contam com um alerta da Marinha do Brasil, válido até sexta-feira (13), de ventos fortes que podem chegar a 61 km/h. Isso ocorre devido à atuação da borda de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano e também devido à aproximação de uma frente fria que provocam, juntas, ventos fortes pelo Estado. A Marinha pede para que os navegantes fiquem atentos e que consultem as condições climáticas antes de entrarem no mar.

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