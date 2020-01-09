Quinta-feira deve ser de sol em Vitória e pancadas de chuva no Sul do ES

Conforme os números do Incaper, o morador da Grande Vitória poderá continuar curtindo o verão no litoral capixaba. Crédito: Fernando Madeira

O verão chegou com tudo e o que comprova isso é a previsão do tempo para esta quinta-feira (9) que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), deverá ser de calor e sol forte. Uma massa de ar seco e quente mantém o tempo aberto na maioria das regiões do Estado.

Há previsão de pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde, apenas nas regiões Sul e Serrana. Não chove nas demais regiões. Conforme os números do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o morador da Grande Vitória poderá continuar curtindo o verão no litoral capixaba.

Na Grande Vitória, as altas temperaturas devem permanecer. Temperatura mínima de 24°C e a máxima deve chegar a 35°C. O Incaper ainda aponta ventos de moderada a forte intensidade no litoral. Em Vitória, segundo o Climatempo, a umidade do ar chega a 74%. As regiões Norte, Nororeste e Nordeste devem apresentar números semelhantes. Mínimas variam entre 22ºC e 24ºC, as máximas estão entre 34 ºC e 35 ºC. Também não há previsão de chuva.

Na Região Serrana, sol pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas a mínima é de 19 °C e máxima é de 30 °C. Em Castelo, a probabilidade de chuva é de 80%. A Região Sul também deve ter sol pela manhã e pancadas de chuvas a partir da tarde no Caparaó e ABC Capixaba. Cachoeiro de Itapemirim tem 80% de probabilidade de chuva.

ALERTA

Em alerta emitido na terça-feira (7) , a Marinha do Brasil chama atenção para a intensificação dos ventos, que podem chegar a 60 km/h. O alerta é para a faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ao sul de Vitória, sendo válido até a manhã de sexta-feira (10).