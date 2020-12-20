Previsão do tempo: domingo de tempo abafado e trovoadas no ES

Calor permanece em todo o Espírito Santo neste domingo Crédito: Ricardo Medeiros

O calor não vai dar trégua em terras capixabas no último dia da primavera. O domingo deve ser de tempo abafado em todo o Espírito Santo , com temperatura máxima de 37ºC. No período da tarde, a previsão é de que áreas de instabilidade associadas pela combinação do calor e da umidade do ar provoquem pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados do Estado, sendo menos frequentes no trecho litorâneo.

As informações são do Incaper. Os ventos devem soprar de forma moderada entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral sul do Estado.

Na Grande Vitória, a temperatura deve variar de 23°C a 33 °C, enquanto na Região Sul os termômetros devem marcar entre 20°C e 37 °C. A temperatura na Região Serrana deve ficar entre 18°C e 32°C.