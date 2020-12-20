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Pancadas de chuva

Previsão do tempo: domingo de tempo abafado e trovoadas no ES

Temperatura máxima pode chegar a 37 ºC na Região Sul do Estado; pancadas de chuva devem ocorrer na parte da tarde em pontos isolados

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 21:17
Homem remando na Curva da Jurema, em Vitória
Calor permanece em todo o Espírito Santo neste domingo Crédito: Ricardo Medeiros
O calor não vai dar trégua em terras capixabas no último dia da primavera. O domingo deve ser de tempo abafado em todo o Espírito Santo, com temperatura máxima de 37ºC. No período da tarde, a previsão é de que áreas de instabilidade associadas pela combinação do calor e da umidade do ar provoquem pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados do Estado, sendo menos frequentes no trecho litorâneo.
As informações são do Incaper. Os ventos devem soprar de forma moderada entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas no litoral sul do Estado.
Na Grande Vitória, a temperatura deve variar de 23°C a 33 °C, enquanto na Região Sul os termômetros devem marcar entre 20°C e 37 °C. A temperatura na Região Serrana deve ficar entre 18°C e 32°C.
No norte do Estado, o tempo também permanece abafado, com temperatura mínima de 23°C e máxima de 34°C. Na Região Noroeste, vai de 21 °C a 34°C.

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