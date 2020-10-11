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Tempo instável

Previsão de ventos fortes e chuva para esta segunda-feira no ES

Nesta segunda-feira (12), segundo o instituto, os ventos úmidos que sopram do mar devem provocar chuva por toda a faixa litorânea do Espírito Santo

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2020 às 20:28
Um pouco de cor em um dia cinza
Tempo instável, com chuva, em Vitória neste domingo (11) Crédito: Fernando Madeira
Ventos fortes, chuva e instabilidade vão marcar o feriado desta segunda-feira, dia 12 de outubro, na maior parte do Estado.  Segundo o  Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão continua sendo de céu nublado e tempo instável, com chuvas em alguns momentos. No entanto, as temperaturas tendem a subir.
Nesta segunda-feira (12), segundo o instituto, os ventos úmidos que sopram do mar devem provocar chuva por toda faixa litorânea do Espírito Santo. Na região Sul e Serrana, o tempo fica nublado, mas sem chuva. Na Região Norte e Noroeste, chove pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos.
As temperaturas na segunda (12) devem esquentar, embora de forma pouco expressiva. Em Vitória, a mínima prevista é de 21º e máxima de 27º. Na Região Serrana, a temperatura pode chegar aos 29º. Já no Sul, a máxima chega aos 30º, de acordo com o Incaper.

ALERTA DE VENTOS FORTES

Continua valendo até segunda (12) o alerta emitido no sábado (10) pela Marinha do Brasil para ventos intensos de até 60 quilômetros por hora nas faixas litorâneas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Os ventos fortes de direção Sudeste a Leste são provocados pela passagem de uma frente fria no litoral, que também é a causadora da queda na temperatura.
Para o primeiro dia útil da semana, a terça-feira (13), a previsão segue de chuva pela manhã em todas as regiões do Estado, com aberturas de nuvens nos demais períodos e as temperaturas vão seguir subindo.

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