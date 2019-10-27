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Previsão de trovoadas e chuva forte ao longo do dia no ES

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso é de atenção

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 11:03
O tempo já começou a mudar na Grande Vitória, como neste registro feito na praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Vanda Lopes
Você está ouvindo esses barulhos de trovão como a gente por aqui? Pois então, a previsão é de chuva forte  e de muita trovoada para o Estado.  Na Grande Vitória, o tempo já mudou.  No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso é de atenção, com "risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas."
 A orientação do instituto é para acompanhar com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois pode ser necessário  mudança de planos para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de "tempo severo". Fique atento!

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