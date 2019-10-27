Previsão de trovoadas e chuva forte ao longo do dia no ES

O tempo já começou a mudar na Grande Vitória, como neste registro feito na praia da Guarderia, em Vitória

Você está ouvindo esses barulhos de trovão como a gente por aqui? Pois então, a previsão é de chuva forte e de muita trovoada para o Estado. Na Grande Vitória, o tempo já mudou. No Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o aviso é de atenção, com "risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas."