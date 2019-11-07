Previsão de sol e chuva na Grande Vitória nesta quinta-feira

Mulher se protege do sol forte em Vitória. Tempo continua quente nos próximos dias Crédito: Fernando Madeira

A frente fria que está passando pela Região Sudeste se afasta em alto-mar e deixa a quinta-feira (7) do capixaba com maior nebulosidade. Segundo o Instituto Climatempo , na Grande Vitória pode chover rapidamente durante a manhã. A temperatura mínima prevista é de 23°C e máxima de 32°C. Também há previsão de pancadas de chuvas na região Sul do Estado, com mínima de 23°C e máxima de 34°C. Nas demais áreas, o sol predomina e não há previsão de chuva.

Na Região Serrana, os termômetros registram mínima de 20°C e máxima de 34°C. E na Região Norte o sol aparece entre poucas nuvens e não chove, deixando o clima com as maior máxima do Estado, chega a 36°C.

CALORÃO É NORMAL?

Muita gente pergunta se o calor dos últimos dias é normal. A resposta é sim. Temperaturas tão altas assim não são incomuns no Brasil nesta época do ano, segundo o Climatempo.

Valores de 40°C ou mais são relativamente comuns nos meses de outubro e novembro, especialmente no Centro-Oeste e no Nordeste, mas também em parte do Norte e até em áreas do Sudeste.

Nestes meses, a quantidade de nuvens e a chuva sobre estas regiões ainda são espacialmente irregulares e não são generalizadas. Assim, sem a cobertura de nuvens excessiva, o ar aquece muito e em alguns dias ocorrem temperaturas muito elevadas.