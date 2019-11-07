Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Casamento de viúva"

Previsão de sol e chuva na Grande Vitória nesta quinta-feira

Frente fria no ES faz nebulosidade aumentar, mas o calorão continua. Também há previsão de pancadas de chuvas na região Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 23:02

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 23:02

Mulher se protege do sol forte em Vitória. Tempo continua quente nos próximos dias Crédito: Fernando Madeira
A frente fria que está passando pela Região Sudeste se afasta em alto-mar e deixa a quinta-feira (7) do capixaba com maior nebulosidade.  Segundo o Instituto Climatempo,  na Grande Vitória pode chover rapidamente durante a manhã. A temperatura mínima prevista é de 23°C e máxima de 32°C. Também há previsão de pancadas de chuvas na região Sul do Estado, com mínima de 23°C e máxima de 34°C. Nas demais áreas, o sol predomina e não há previsão de chuva.
Na Região Serrana, os termômetros registram mínima de 20°C e máxima de 34°C. E na Região Norte o sol aparece entre poucas nuvens e não chove, deixando o clima com as maior máxima do Estado, chega a 36°C.

CALORÃO É NORMAL?

Muita gente pergunta se o calor dos últimos dias é normal. A resposta é sim. Temperaturas tão altas assim não são incomuns no Brasil nesta época do ano, segundo o Climatempo.
Valores de 40°C ou mais são relativamente comuns nos meses de outubro e novembro, especialmente no Centro-Oeste e no Nordeste, mas também em parte do Norte e até em áreas do Sudeste.
Nestes meses, a quantidade de nuvens e a chuva sobre estas regiões ainda são espacialmente irregulares e não são generalizadas. Assim, sem a cobertura de nuvens excessiva,  o ar aquece muito e em alguns dias ocorrem temperaturas muito elevadas.
Fenômenos oceano-atmosféricos globais como o El Niño colaboram para criar situações meteorológicas que facilitam o aquecimento do ar.

Veja Também

Alegre bate recorde de calor no ES e temperatura chega a quase 41°C

Vitória pode bater recorde de calor do ano nesta terça-feira

Outubro termina com sol e muito calor no Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados