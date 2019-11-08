Previsão de sol e calor para o fim de semana no Espírito Santo

Quem está esperando o sol para curtir o fim de semana pode se animar. De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado terá predomínio de sol e poucas nuvens no Espírito Santo. O domingo também terá predomínio de sol no Estado. Faz calor e não há previsão de chuva em todas as regiões capixabas. O vento sopra com moderada intensidade no litoral do ES.
CHUVA
Ainda no sábado, no Caparaó, o aumento da nebulosidade provoca pancadas de chuva, a partir da tarde. Não há previsão de chuva nas demais áreas do Espírito Santo. As temperaturas seguem elevadas e o vento sopra com moderada intensidade no litoral capixaba.
SÁBADO
Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.
- Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Sul, sol e poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Norte, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.
- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.
- Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.
DOMINGO
- Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.
- Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Sul, sol e poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva a partir da tarde.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Norte, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.
- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.
- Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.