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"Aviso de Observação"

Previsão de chuva forte e granizo em 33 locais do Norte do ES neste domingo

O aviso vale a partir do meio-dia deste domingo (29) até as 23h59
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 10:13

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 10:13

Aviso de Observação para cidades do Norte do ES Crédito: Reprodução/Inpe
Pode chover forte a partir da tarde deste domingo (29) em municípios da Região Norte do Espírito Santo. A informação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPtec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Segundo o instituto, que divulgou um "Aviso de Observação" para 33 locais da Região Norte (veja abaixo), ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada. Não se descarta a ocorrência de chuva intensa em curto período de tempo e, embora a chance seja baixa, queda de granizo de forma muito isolada.
O aviso vale a partir do meio-dia deste domingo até as 23h59.

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Réveillon deverá ser sem chuvas e com tempo abafado no ES

VEJA ABAIXO OS LOCAIS QUE PODEM SER AFETADOS

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Barra de São Francisco
  6. Boa Esperança
  7. Colatina
  8. Conceição da Barra
  9. Ecoporanga
  10. Governador Lindenberg
  11. Ibiraçu
  12. Itaúnas
  13. Jaguaré
  14. João Neiva
  15. Linhares
  16. Mantenópolis
  17. Marilândia
  18. Montanha
  19. Mucurici
  20. Nova Almeida
  21. Nova Venécia
  22. Pancas
  23. Pedro Canário
  24. Pinheiros
  25. Ponto Belo
  26. Rio Bananal
  27. Santa Cruz
  28. São Domingos do Norte
  29. São Gabriel da Palha
  30. São Mateus
  31. Sooretama
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério

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