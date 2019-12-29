Previsão de chuva forte e granizo em 33 locais do Norte do ES neste domingo

Pode chover forte a partir da tarde deste domingo (29) em municípios da Região Norte do Espírito Santo. A informação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPtec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo o instituto, que divulgou um "Aviso de Observação" para 33 locais da Região Norte (veja abaixo), ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada. Não se descarta a ocorrência de chuva intensa em curto período de tempo e, embora a chance seja baixa, queda de granizo de forma muito isolada.