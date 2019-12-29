Previsão de chuva forte e granizo em 33 locais do Norte do ES neste domingo

Pode chover forte a partir da tarde deste domingo (29) em municípios da Região Norte do Espírito Santo. A informação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPtec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Segundo o instituto, que divulgou um "Aviso de Observação" para 33 locais da Região Norte (veja abaixo), ocorrerão pancadas de chuva de forma isolada. Não se descarta a ocorrência de chuva intensa em curto período de tempo e, embora a chance seja baixa, queda de granizo de forma muito isolada.
O aviso vale a partir do meio-dia deste domingo até as 23h59.
VEJA ABAIXO OS LOCAIS QUE PODEM SER AFETADOS
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaúnas
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Almeida
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Cruz
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério