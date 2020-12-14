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Calorão

Previsão de calorão e tempo abafado durante a semana no ES

O portal Climatempo divulgou que os próximos dias devem ser quentes e com pouca ou nenhuma chuva no Estado; Incaper prevê temperaturas de até 35ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:14

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:14

Domingo de praias movimentadas em Vitória
Previsão de calor e tempo abafado para o ES nesta semana Crédito: Vitor Jubini
Depois das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana, os capixabas podem esperar um período de calor intenso a partir desta segunda-feira (14). A previsão para os próximos dias é de clima quente e com pouca ou nenhuma chuva em todo o Estado, de acordo com o portal meteorológico Climatempo.
A previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também indica predomínio de sol e clima quente em todo o Espírito Santo. Para terça (15), quarta (16) e quinta-feira (17), as temperaturas podem chegar a até 35ºC em algumas regiões do Estado.
Apenas na quinta-feira (17), na região Nordeste, segundo o Incaper, há a previsão de chuva passageira pela manhã, mas com tempo abafado e sem precipitações nos demais horários do dia.

CHUVA À VISTA

Para os outros estados da região Sudeste do Brasil, porém, a previsão para a semana é diferente. Segundo o Climatempo, um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano trará chuvas para São Paulo, Rio de Janeiro e as regiões centro-sul, oeste e leste de Minas Gerais durante esta semana. O Climatempo informou também que esse sistema se afasta lentamente pela costa Sudeste do país, podendo afetar o Espírito Santo.

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O Estado, inclusive, possui uma possibilidade de formação de outro fenômeno que causará temporais durante o feriado de Natal. A meteorologista Josélia Pegorim afirmou que uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pode se formar na última semana se 2020, trazendo novas chuvas. O Climatempo prevê, entre os próximos dias 19 e 23, precipitações volumosas para o Estado.

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