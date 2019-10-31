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E o verão nem chegou...

Outubro termina com sol e muito calor no Espírito Santo

Uma massa de ar seco e quente que está sobre o nosso Estado, deixando o clima firme nesta quinta-feira (31)

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 22:06
A quinta-feira (31) promete ser de muito sol e calor no Estado Crédito: Natalia Vicente
O verão ainda não chegou, mas o último dia do mês de outubro promete ser de sol e muito calor no Espírito Santo, isso devido a uma massa de ar seco e quente que está sobre o nosso Estado. Há chance de chuva passageira no período da manhã apenas na região Nordeste. Nas demais áreas o tempo fica firme. O vento continua soprando com moderada intensidade entre a região Sul e a Grande Vitória, mas no litoral da região Sul as rajadas podem ser mais fortes.
Na Grande Vitória, o sol predomina e a temperatura registra mínima de 21°C e máxima de 34°C.
Na Região Sul o dia começa com temperatura mínima de 21°C e a máxima pode chegar aos 35°C. Na Região Nordeste, mesmo com possibilidade de chuva passageira pela manhã, o sol predomina em boa parte do dia deixando o clima com temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C.
Até a Região Serrana, onde normalmente o clima é mais fresco, a previsão é de calor intenso com temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C.

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