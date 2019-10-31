Outubro termina com sol e muito calor no Espírito Santo

O verão ainda não chegou, mas o último dia do mês de outubro promete ser de sol e muito calor no Espírito Santo, isso devido a uma massa de ar seco e quente que está sobre o nosso Estado. Há chance de chuva passageira no período da manhã apenas na região Nordeste. Nas demais áreas o tempo fica firme. O vento continua soprando com moderada intensidade entre a região Sul e a Grande Vitória, mas no litoral da região Sul as rajadas podem ser mais fortes.