Outubro termina com sol e muito calor no Espírito Santo

O verão ainda não chegou, mas o último dia do mês de outubro promete ser de sol e muito calor no Espírito Santo, isso devido a uma massa de ar seco e quente que está sobre o nosso Estado. Há chance de chuva passageira no período da manhã apenas na região Nordeste. Nas demais áreas o tempo fica firme. O vento continua soprando com moderada intensidade entre a região Sul e a Grande Vitória, mas no litoral da região Sul as rajadas podem ser mais fortes.
Na Grande Vitória, o sol predomina e a temperatura registra mínima de 21°C e máxima de 34°C.
Na Região Sul o dia começa com temperatura mínima de 21°C e a máxima pode chegar aos 35°C. Na Região Nordeste, mesmo com possibilidade de chuva passageira pela manhã, o sol predomina em boa parte do dia deixando o clima com temperatura mínima de 21°C e máxima de 31°C.
Até a Região Serrana, onde normalmente o clima é mais fresco, a previsão é de calor intenso com temperatura mínima de 19°C e máxima de 32°C.