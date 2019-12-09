Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

O sol volta a brilhar no ES, mas chuva não dá adeus

Temperaturas podem ultrapassar os 30ºC, mas pancadas de chuva estão previstas ao longo do dia nesta segunda-feira (09)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2019 às 21:31

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 21:31

Previsão de tempo instável no Espírito Santo nesta segunda-feira Crédito: Reprodução
tempo começa a melhorar no Espírito Santo nesta segunda-feira (09). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura vai ser um pouco mais alta do que o registrado no fim de semana. Ainda assim, são esperadas chuvas em alguns momentos em todo o Estado.
A previsão na Grande Vitória é de sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 20°C e 29°C. A previsão é a mesma para todo o Espírito Santo, apenas com variações de temperatura.

TEMPERATURAS VARIANDO DE 19ºC A 30ºC

Na Região Sul, a mínima deve ficar entre 19°C e 30°C. Nas áreas mais altas, a mínima pode chegar a 14°C. Na Região Serrana, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 25°C.

Veja Também

ES tem novo alerta de chuva válido para todas as cidades capixabas

Já na Região Norte, a mínima fica em 21°C e a máxima em 29°C. Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 19°C e máxima de 30°C.

SOL VOLTA A APARECER DURANTE A SEMANA

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve voltar a aparecer ao longo da semana, com a temperatura sempre superando os 30ºC - pelo menos até quinta-feira (12). A previsão para o próximo final de semana ainda não foi disponibilizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados