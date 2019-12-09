O sol volta a brilhar no ES, mas chuva não dá adeus

O tempo começa a melhorar no Espírito Santo nesta segunda-feira (09). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura vai ser um pouco mais alta do que o registrado no fim de semana. Ainda assim, são esperadas chuvas em alguns momentos em todo o Estado.
A previsão na Grande Vitória é de sol entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 20°C e 29°C. A previsão é a mesma para todo o Espírito Santo, apenas com variações de temperatura.
TEMPERATURAS VARIANDO DE 19ºC A 30ºC
Na Região Sul, a mínima deve ficar entre 19°C e 30°C. Nas áreas mais altas, a mínima pode chegar a 14°C. Na Região Serrana, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 25°C.
Já na Região Norte, a mínima fica em 21°C e a máxima em 29°C. Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 19°C e máxima de 30°C.
SOL VOLTA A APARECER DURANTE A SEMANA
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve voltar a aparecer ao longo da semana, com a temperatura sempre superando os 30ºC - pelo menos até quinta-feira (12). A previsão para o próximo final de semana ainda não foi disponibilizada.