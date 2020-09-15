Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Your browser does not support the audio element. Novo ciclone bomba terá menos impacto no ES que o de julho; entenda

A informação é do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) . O ciclone deve atuar no Brasil até esta terça-feira (15).

No Espírito Santo, a previsão é de que os ventos possam chegar a 70 km/h, mas nos Estados do Sul essa velocidade pode se aproximar dos 90 km/h. As rajadas de vento no Espírito Santo podem ser sentidas, segundo o Insituto Climatempo, em municípios da Grande Vitória e das regiões do Caparaó, Sul e Serrana do Estado.

No entanto, como a área de atuação desse ciclone bomba está mais afastada da costa, de acordo com o Inpe, a expectativa é de que os efeitos mais fortes sejam sentidos em alto mar  diferente do fenômeno registrado em julho, que matou mais de dez pessoas no Sul do Brasil. Dois mapas divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram a diferença entre os dois ciclones. Confira: