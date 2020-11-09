Marinha emite alerta para ventos de até 75 km/h no litoral Sul do ES

Os municípios do litoral capixaba que ficam ao sul da Capital Vitória estão em área de alerta para ventos com intensidade de até 75 km/h, o equivalente a 40 nós, entre as noites de terça (10) e quinta-feira (12). O aviso foi emitido pela Marinha do Brasil. De acordo com informações da nota divulgada, o motivo dos ventos é a intensificação do gradiente de pressão na periferia de um sistema de alta pressão atmosférica. O aviso é válido na faixa litorânea ao norte de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, e ao sul de Vitória, no Espírito Santo.
A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no próprio site. Alerta ainda aos navegantes que consultem essas informações antes de entrar no mar.