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Aviso meteorológico

Marinha emite alerta para ondas de até 5 metros no mar do ES

Comunicado da Marinha informou que ondas de 3 a 5 metros se formarão em alto-mar, provocando ressacas, e podem chegar às praias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 18:25

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:25

Marinha emite comunicado de mau tempo com ventos de 74 km/h
Marinha emite comunicado de mau tempo com ondas de mais de 3 metros Crédito: Fernando Madeira
O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu nesta quarta-feira (27) um alerta de mau tempo para o litoral do Espírito Santo. A nota divulgada informa que haverá formação de ondas de 3 a 5 metros de altura em alto-mar, provocando ressacas que podem chegar às praias capixabas até a manhã do dia 29.
Segundo o comunicado da Marinha, essa condição climática é favorável para a ocorrência de ressacas, o que formará ondas de até 3 metros no litoral das regiões Sul e Sudeste do Brasil.
A Marinha informou também que as atualizações sobre as condições meteorológicas podem ser encontradas  na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e estendeu o alerta para navegantes e  comunidades de pesca, esporte e recreio

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