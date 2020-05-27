Marinha emite alerta para ondas de até 5 metros no mar do ES

Marinha emite comunicado de mau tempo com ondas de mais de 3 metros Crédito: Fernando Madeira

O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) emitiu nesta quarta-feira (27) um alerta de mau tempo para o litoral do Espírito Santo. A nota divulgada informa que haverá formação de ondas de 3 a 5 metros de altura em alto-mar, provocando ressacas que podem chegar às praias capixabas até a manhã do dia 29.

Segundo o comunicado da Marinha, essa condição climática é favorável para a ocorrência de ressacas, o que formará ondas de até 3 metros no litoral das regiões Sul e Sudeste do Brasil.