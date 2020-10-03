Marinha emite alerta para ondas de até 4 metros no litoral do ES

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ondas de até 4 metros em alto-mar em todo o litoral do Espírito Santo. O comunicado da Marinha afirma que as previsões climáticas são válidas para este fim de semana, dias 3 e 4, e também afetarão os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.
De acordo com a Marinha, as fortes ondas serão causadas por uma frente fria, que trará ventos de até 75 km/h ao litoral até o próximo domingo (4) . Essa frente fria atingirá o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
A Marinha alerta aos navegantes que consultem as informações antes de embarcarem. Além disso, o órgão estende o comunicado para praticantes de atividades esportivas ou recreativas.
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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão do tempo para o sábado (3) é de céu sem nuvens e com pouca possibilidade de chuva em todo o Estado. O portal indica também ventos em todo o litoral.
Já para o domingo (4), o Incaper prevê a chegada de uma frente fria no Sul do Espírito Santo, onde são esperadas chuvas esparsas e quedas de temperatura.