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Aviso meteorológico

Marinha emite alerta para ondas de até 4 metros no litoral do ES

O comunicado do órgão afirma que as fortes ondas se formarão durante o sábado (3) e o domingo (4) e serão causadas por uma frente fria no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 08:19

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:19

Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Marinha alerta para ondas de até 4 metros no ES Crédito: Vitor Jubini
A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ondas de até 4 metros em alto-mar em todo o litoral do Espírito Santo. O comunicado da Marinha afirma que as previsões climáticas são válidas para este fim de semana, dias 3 e 4, e também afetarão os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.
De acordo com a Marinha, as fortes ondas serão causadas por uma frente fria, que trará ventos de até 75 km/h ao litoral até o próximo domingo (4) . Essa frente fria atingirá o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 
A Marinha alerta aos navegantes que consultem as informações antes de embarcarem. Além disso, o órgão estende o comunicado para praticantes de atividades esportivas ou recreativas.

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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão do tempo para o sábado (3) é de céu sem nuvens e com pouca possibilidade de chuva em todo o Estado. O portal indica também ventos em todo o litoral.
Já para o domingo (4), o Incaper prevê a chegada de uma frente fria no Sul do Espírito Santo, onde são esperadas chuvas esparsas e quedas de temperatura.

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