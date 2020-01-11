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Alerta meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral sul capixaba

O aviso é válido entre sexta-feira (10) e a tarde de domingo (12); veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 22:27

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 22:27

Marinha emite comunicado de mau tempo com ventos de 74 km/h Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil emitiu, nesta sexta-feira (10),  um alerta para a intensificação de ventos, que podem chegar a 74 km/h (40 nós). O alerta é válido para a faixa litorânea entre os Estados do Rio de janeiro, ao norte de Arraial do Cabo e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes. A situação deve permanecer até a tarde de domingo (12) e se deve a uma intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão, que provocará ventos de direção Nordeste e Norte.
O órgão ainda chama a atenção dos navegantes para que consultem as informações antes de entrar no mar e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte. No início da semana, a Marinha alertou para a intensificação dos ventos. O alerta era válido até a manhã desta sexta-feira.

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