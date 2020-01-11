Marinha alerta para ventos de até 74 km/h no litoral sul capixaba

A Marinha do Brasil emitiu, nesta sexta-feira (10), um alerta para a intensificação de ventos, que podem chegar a 74 km/h (40 nós). O alerta é válido para a faixa litorânea entre os Estados do Rio de janeiro, ao norte de Arraial do Cabo e do Espírito Santo, ao sul de Marataízes. A situação deve permanecer até a tarde de domingo (12) e se deve a uma intensificação dos ventos na periferia de um sistema de alta pressão, que provocará ventos de direção Nordeste e Norte.