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Além de baixas temperaturas

Marinha alerta para ventos de até 61km/h no litoral do ES

Em alerta emitido na tarde desta sexta-feira (8), a Marinha do Brasil informou a previsão de ventos com intensidade acima do normal entre Rio de Janeiro e Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 18:14

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 18:14

Ventos fortes em Vila Velha
Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A passagem de uma frente fria no Espírito Santo durante o fim de semana deve ser acompanhada de ventos de até 61 km/h. Em alerta emitido na tarde desta sexta-feira (8), a Marinha do Brasil informou a previsão de ventos com intensidade acima do normal entre os Estados do Rio de Janeiro e Bahia, portanto, cobrindo todo o litoral do Espírito Santo.
A ocorrência deve ser registrada até a manhã do dia 11 de maio, segunda-feira.
A Marinha do Brasil mantém os avisos de mau tempo em seu site. Ainda solicita que navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade de pesca ou recreio.

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Ainda segundo o Incaper, a passagem da frente fria acontece com um aumento de nuvens.

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