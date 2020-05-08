Marinha alerta para ventos de até 61km/h no litoral do ES

A passagem de uma frente fria no Espírito Santo durante o fim de semana deve ser acompanhada de ventos de até 61 km/h. Em alerta emitido na tarde desta sexta-feira (8), a Marinha do Brasil informou a previsão de ventos com intensidade acima do normal entre os Estados do Rio de Janeiro e Bahia, portanto, cobrindo todo o litoral do Espírito Santo.
A ocorrência deve ser registrada até a manhã do dia 11 de maio, segunda-feira.
A Marinha do Brasil mantém os avisos de mau tempo em seu site. Ainda solicita que navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade de pesca ou recreio.
Na última quinta-feira (7), o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) já havia chamado atenção para a mudança na temperatura, com possibilidade de recorde de frio em 2020, superando os 17,4 ºC, registrados no fim de abril.
Ainda segundo o Incaper, a passagem da frente fria acontece com um aumento de nuvens.