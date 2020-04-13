Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

Em alerta emitido nesta segunda-feira (13), a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), atenta para ventos de até 60 km/h. Segundo informações, a motivação é a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil.
Ainda segundo o alerta, os ventos, de direção Nordeste a Norte, deverão ser registrados entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, entre as manhãs de terça (14) e quarta-feira (15).
Por fim, a Marinha do Brasil solicita que os navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade envolvendo o mar, seja pesca, esporte ou recreio.