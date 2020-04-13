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Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no Espírito Santo

Segundo informações, a motivação é a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil;  a Marinha do Brasil solicita que os navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade envolvendo o mar, seja pesca, esporte ou recreio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:32

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:32

Ventos fortes e mar agitado na Praia de Camburi, em Vitória
Marinha emite alerta para ventos com intensidade de até 60 km/h Crédito: Pedro Permuy
Em alerta emitido nesta segunda-feira (13), a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), atenta para ventos de até 60 km/h. Segundo informações, a motivação é a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil.
Ainda segundo o alerta, os ventos, de direção Nordeste a Norte, deverão ser registrados entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, entre as manhãs de terça (14) e quarta-feira (15).
Por fim, a Marinha do Brasil solicita que os navegantes consultem as informações antes de qualquer atividade envolvendo o mar, seja pesca, esporte ou recreio.

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