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Marinha alerta para ventos de 63 km/h e ondas de 4 metros em Vitória

Adversidades devem acontecer por conta da intensificação de ventos na borda de um sistema de alta pressão; órgão pede que navegantes consultem informações antes de entrarem no mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 19:02

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 19:02

Ondas podem chegar até 4 metros no Sul de Vitória Crédito: Vanda Lopes
Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta terça-feira (12) informando que, por conta da intensificação dos ventos na borda de um sistema de alta pressão, ventos de até 63 quilômetros por hora podem atingir o sul de Vitória entre quarta-feira (13) à noite e sexta-feira (15) também à noite.

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Além dos ventos intensos, a condição meteorológica pode ocasionar ondas de até 4 metros de altura em direção Leste a Nordeste, na faixa litorânea entre os estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Vitória, entre o dia 14 à noite e o dia 15, também à noite.
A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de entrarem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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