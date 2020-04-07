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Passagem de frente fria

Marinha alerta para ondas de até quatro metros no Espírito Santo

A agitação está prevista para acontecer entre a tarde de quarta-feira (8) e a manhã de sexta (10); Marinha alerta que a passagem de uma frente fria é a responsável por provocar a agitação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:20

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:20

Ondas fortes por conta da ventania
A passagem de uma frente fria provocará ondas de até quatro metros no Espírito Santo Crédito: Caique Verlí
A Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta terça-feira (7) para ondas de até quatro metros em alto-mar entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. De acordo com informações, a agitação deve ocorrer entre a tarde de quarta-feira (8) e a manhã de sexta-feira (10).
A responsável pela agitação marítima, segundo o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), é a passagem de uma frente fria.
A Marinha ainda alerta aos navegantes que consultem as informações e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte.

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