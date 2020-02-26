Marinha alerta para nova frente fria que traz ventos fortes para o ES

A chegada de uma nova frente fria poderá provocar ventos fortes entre a noite desta quarta-feira(26) e a quinta-feira (27). O alerta foi feito pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), que informou que os ventos podem atingir intensidade de até 74 km/h.
O relato é de que há a formação de uma frente fria que poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sul, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro ao Sul de Arraial do Cabo (RJ), entre o dia 26 pela manhã e o dia 27 pela manhã.
O mesmo sistema também poderá ocasionar ventos de direção Nordeste a Noroeste de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro ao Norte de Arraial do Cabo (RJ) e Espírito Santo ao Sul de Vitória (ES), entre o dia 26 à noite e o dia 27 à noite.