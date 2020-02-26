Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudança

Marinha alerta para nova frente fria que traz ventos fortes para o ES

A mudança começa a ser percebida no final desta quarta-feira (26), com ventos que podem atingir intensidade de até 74 km/h

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 08:33
A chegada de uma nova frente fria poderá provocar ventos fortes entre a noite desta quarta-feira(26) e a quinta-feira (27). O alerta foi feito pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), que informou que os ventos podem atingir intensidade de até 74 km/h.
Ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
O relato é de que há a formação de uma frente fria que poderá provocar ventos de direção Sudoeste a Sul, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro ao Sul de Arraial do Cabo (RJ),  entre o dia 26 pela manhã e o dia 27 pela manhã.
O mesmo sistema também poderá ocasionar ventos de direção Nordeste a Noroeste de até 60 km/h (33 nós), na faixa litorânea entre os Estados do Rio de Janeiro ao Norte de Arraial do Cabo (RJ) e Espírito Santo ao Sul de Vitória (ES), entre o dia 26 à noite e o dia 27 à noite.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados