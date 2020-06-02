Marinha alerta para formação de nevoeiro no litoral do ES
A umidade sobre a superfície do mar deve promover a formação de nevoeiros esparsos entre os Estados do Espírito Santo e da Bahia, segundo informações da Marinha do Brasil. De acordo com o alerta, emitido nesta terça-feira (2), os nevoeiros devem ser observados entre o norte de Conceição da Barra, no ES, e o sul de Prado, na Bahia, durante a madrugada e a manhã de quarta (3).
A Marinha do Brasil mantém avisos de mau tempo no site e alerta aos navegantes que consultem as informações antes de qualquer atividade no mar, seja ela de pesca, esporte ou lazer.
PREVISÃO DO TEMPO
Além da formação de nevoeiros, a quarta-feira (3) deve ser de sol entre nuvens, com chuvas rápidas no Norte do ES. O mesmo deve acontecer na Grande Vitória. Na capital, a mínima prevista é de 17 ºC e a máxima de 31 ºC.
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura deve cair a partir de quinta-feira (4), continuando com previsão de chuva.