Institutos emitem alerta e fim de semana deve ser de chuva intensa no ES

Pelo menos três institutos meteorológicos emitiram alertas ou avisos a respeito de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento para o Espírito Santo neste fim de semana.
As áreas mencionadas estão sob risco já na tarde desta sexta-feira (13). No domingo (15), quando os capixabas sairão de casa para votar, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê chuva em todas as regiões do Estado.
Segundo informações do Incaper, o sábado (14) deve ser de tempo nublado em todo o território capixaba, com previsão de chuva em alguns momentos a partir da tarde. As temperaturas sofrem um pequeno declínio em todas as regiões. Na Grande Vitória, a mínima deve ser de 22?°C e a máxima, 29?°C.
A mesma tendência deve ser seguida no domingo (15), data de eleições municipais em todo o Brasil. Os ventos costeiros deixam o tempo instável e chove fraco em alguns momentos do dia em todas as regiões, de acordo com o Incaper.
INPE
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais publicou na manhã desta sexta (13) um aviso de tempestade para 63 municípios capixabas, em todas as regiões do território. O aviso de atenção é válido até sábado (14), 9h da manhã.
Segundo informações do Inpe, podem ocorrer chuvas localmente fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.
CIDADES SOB ALERTA DO INPE
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Aracruz;
- Atilio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Mantenópolis;
- Marataízes
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Almeida;
- Pancas;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Roque do Canaã;
- Serra;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Velha;
- Vitória.
INMET
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois avisos às 12h desta sexta-feira (13), válidos até as 9h de sábado (14). O primeiro é para chuvas intensas e abrange 67 municípios do Espírito Santo. A maioria consta no aviso do Inpe, o restante, é de municípios no Norte, na divisa com a Bahia. O risco é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos e baixo risco de alagamentos.
O segundo alerta, sobre o risco de tempestade, ainda detalha a possível queda de granizo e o baixo risco de corte de energia elétrica. Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, São José do Calçado e Alegre são citados pelo Inmet.
CLIMATEMPO
Segundo a Climatempo, entre sexta (13) e sábado (14) instabilidades enfraquecem no Sul do Brasil, mas ainda ficam bastante ativas entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Há o risco de chuvas forte e volumosa em alguns Estados, inclusive no Espírito Santo.
O alerta é válido até 23h59 de sábado (14), podendo ser renovado ou encerrado a qualquer momento.