Institutos emitem alerta e fim de semana deve ser de chuva intensa no ES

Bairro Operário, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Pelo menos três institutos meteorológicos emitiram alertas ou avisos a respeito de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento para o Espírito Santo neste fim de semana.

As áreas mencionadas estão sob risco já na tarde desta sexta-feira (13). No domingo (15), quando os capixabas sairão de casa para votar, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê chuva em todas as regiões do Estado.

Segundo informações do Incaper, o sábado (14) deve ser de tempo nublado em todo o território capixaba, com previsão de chuva em alguns momentos a partir da tarde. As temperaturas sofrem um pequeno declínio em todas as regiões. Na Grande Vitória , a mínima deve ser de 22?°C e a máxima, 29?°C.

Previsão do tempo para o ES no fim de semana, segundo o Incaper Crédito: Reprodução | Incaper

A mesma tendência deve ser seguida no domingo (15), data de eleições municipais em todo o Brasil . Os ventos costeiros deixam o tempo instável e chove fraco em alguns momentos do dia em todas as regiões, de acordo com o Incaper.

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais publicou na manhã desta sexta (13) um aviso de tempestade para 63 municípios capixabas, em todas as regiões do território. O aviso de atenção é válido até sábado (14), 9h da manhã.

Segundo informações do Inpe, podem ocorrer chuvas localmente fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.

CIDADES SOB ALERTA DO INPE

Afonso Cláudio;

Água Doce do Norte;

Águia Branca;

Alegre;

Alfredo Chaves;

Alto Rio Novo;

Anchieta;

Apiacá;

Aracruz;

Atilio Vivacqua;

Baixo Guandu;

Barra de São Francisco;

Bom Jesus do Norte;

Brejetuba;

Cachoeiro de Itapemirim;

Cariacica;

Castelo;

Colatina;

Conceição do Castelo;

Divino de São Lourenço;

Domingos Martins;

Dores do Rio Preto;

Fundão;

Governador Lindenberg;

Guaçuí;

Guarapari;

Ibatiba;

Ibiraçu;

Ibitirama

Iconha;

Irupi;

Itaguaçu;;

Itapemirim;

Itarana;

Iúna;

Jerônimo Monteiro;

João Neiva;

Laranja da Terra;

Mantenópolis;

Marataízes

Marechal Floriano;

Marilândia;

Mimoso do Sul;

Muniz Freire;

Muqui;

Nova Almeida;

Pancas;

Piúma;

Presidente Kennedy;

Rio Novo do Sul;

Santa Leopoldina;

Santa Maria de Jetibá;

Santa Teresa;

São Domingos do Norte;

São Gabriel da Palha;

São José do Calçado;

São Roque do Canaã;

Serra;

Vargem Alta;

Venda Nova do Imigrante;

Viana;

Vila Velha;

Vitória.



INMET

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois avisos às 12h desta sexta-feira (13), válidos até as 9h de sábado (14). O primeiro é para chuvas intensas e abrange 67 municípios do Espírito Santo. A maioria consta no aviso do Inpe, o restante, é de municípios no Norte, na divisa com a Bahia. O risco é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos e baixo risco de alagamentos.

Aviso de chuvas intensas em quase todo o ES Crédito: Reprodução | Inmet

O segundo alerta, sobre o risco de tempestade, ainda detalha a possível queda de granizo e o baixo risco de corte de energia elétrica. Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, São José do Calçado e Alegre são citados pelo Inmet.

CLIMATEMPO

Segundo a Climatempo, entre sexta (13) e sábado (14) instabilidades enfraquecem no Sul do Brasil, mas ainda ficam bastante ativas entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Há o risco de chuvas forte e volumosa em alguns Estados, inclusive no Espírito Santo.

O alerta é válido até 23h59 de sábado (14), podendo ser renovado ou encerrado a qualquer momento.