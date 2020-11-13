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Pode chover granizo

Institutos emitem alerta e fim de semana deve ser de chuva intensa no ES

Inpe, Inmet e Climatempo emitiram avisos ou alertas para o risco de chuvas intensas, com possibilidade de queda de granizo. Incaper prevê chuva no sábado e domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 20:21

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:21

Chuva na Grande Vitória
Bairro Operário, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos três institutos meteorológicos emitiram alertas ou avisos a respeito de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento para o Espírito Santo neste fim de semana.
As áreas mencionadas estão sob risco já na tarde desta sexta-feira (13). No domingo (15), quando os capixabas sairão de casa para votar, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê chuva em todas as regiões do Estado.
Segundo informações do Incaper, o sábado (14) deve ser de tempo nublado em todo o território capixaba, com previsão de chuva em alguns momentos a partir da tarde. As temperaturas sofrem um pequeno declínio em todas as regiões. Na Grande Vitória, a mínima deve ser de 22?°C e a máxima, 29?°C.
Previsão do tempo para o ES no fim de semana, segundo o Incaper
Previsão do tempo para o ES no fim de semana, segundo o Incaper Crédito: Reprodução | Incaper
A mesma tendência deve ser seguida no domingo (15), data de eleições municipais em todo o Brasil. Os ventos costeiros deixam o tempo instável e chove fraco em alguns momentos do dia em todas as regiões, de acordo com o Incaper.

INPE

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais publicou na manhã desta sexta (13) um aviso de tempestade para 63 municípios capixabas, em todas as regiões do território. O aviso de atenção é válido até sábado (14), 9h da manhã.
Segundo informações do Inpe, podem ocorrer chuvas localmente fortes acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento pontuais.

CIDADES SOB ALERTA DO INPE

  1. Afonso Cláudio;
  2. Água Doce do Norte;
  3. Águia Branca;
  4. Alegre;
  5. Alfredo Chaves;
  6. Alto Rio Novo;
  7. Anchieta;
  8. Apiacá;
  9. Aracruz;
  10. Atilio Vivacqua;
  11. Baixo Guandu;
  12. Barra de São Francisco;
  13. Bom Jesus do Norte;
  14. Brejetuba;
  15. Cachoeiro de Itapemirim;
  16. Cariacica;
  17. Castelo;
  18. Colatina;
  19. Conceição do Castelo;
  20. Divino de São Lourenço;
  21. Domingos Martins;
  22. Dores do Rio Preto;
  23. Fundão;
  24. Governador Lindenberg;
  25. Guaçuí;
  26. Guarapari;
  27. Ibatiba;
  28. Ibiraçu;
  29. Ibitirama
  30. Iconha;
  31. Irupi;
  32. Itaguaçu;;
  33. Itapemirim;
  34. Itarana;
  35. Iúna;
  36. Jerônimo Monteiro;
  37. João Neiva;
  38. Laranja da Terra;
  39. Mantenópolis;
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano;
  42. Marilândia;
  43. Mimoso do Sul;
  44. Muniz Freire;
  45. Muqui;
  46. Nova Almeida;
  47. Pancas;
  48. Piúma;
  49. Presidente Kennedy;
  50. Rio Novo do Sul;
  51. Santa Leopoldina;
  52. Santa Maria de Jetibá;
  53. Santa Teresa;
  54. São Domingos do Norte;
  55. São Gabriel da Palha;
  56. São José do Calçado;
  57. São Roque do Canaã;
  58. Serra;
  59. Vargem Alta;
  60. Venda Nova do Imigrante;
  61. Viana;
  62. Vila Velha;
  63. Vitória.

INMET

Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois avisos às 12h desta sexta-feira (13), válidos até as 9h de sábado (14). O primeiro é para chuvas intensas e abrange 67 municípios do Espírito Santo. A maioria consta no aviso do Inpe, o restante, é de municípios no Norte, na divisa com a Bahia. O risco é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos e baixo risco de alagamentos.
Aviso de chuvas intensas em quase todo o ES
Aviso de chuvas intensas em quase todo o ES Crédito: Reprodução | Inmet
O segundo alerta, sobre o risco de tempestade, ainda detalha a possível queda de granizo e o baixo risco de corte de energia elétrica. Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, São José do Calçado e Alegre são citados pelo Inmet.

CLIMATEMPO

Segundo a Climatempo, entre sexta (13) e sábado (14) instabilidades enfraquecem no Sul do Brasil, mas ainda ficam bastante ativas entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Há o risco de chuvas forte e volumosa em alguns Estados, inclusive no Espírito Santo.
O alerta é válido até 23h59 de sábado (14), podendo ser renovado ou encerrado a qualquer momento.
Mapa meteorológico do Climatempo mostra chuva em Estados vizinhos, mas não no ES
Mapa meteorológico do Climatempo mostra chuva em Estados vizinhos, mas não no ES, no fim da tarde de sexta-feira (13) Crédito: Reprodução | Climatempo

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