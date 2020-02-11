Instituto emite novo alerta de chuva com raios e vendaval para o ES

Aviso emitido pelo Inpe é válido já para as primeiras horas desta quarta-feira (12). Ventos podem ultrapassar os 60 km/h
Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 13:44

O tempo fechou nesta terça-feira (11) em Vitória e já choveu desde as primeiras horas do dia Crédito: Ricardo Medeiros
Cerca de 50 municípios do Espírito Santo já estão em alerta para o risco de chuvas intensas, vendaval e também raios ao longo desta terça-feira (11). Em algumas cidades do interior e na Grande Vitória, o tempo mudou e já houve registro de chuva no período da madrugada e também nesta manhã. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, tem validade até as 23h59.
O capixaba, contudo, deve manter o nível de atenção também para quarta-feira (12). Isso porque um novo alerta meteorológico do Inpe entrará em vigor para boa parte do Estado a partir de meia-noite. O risco é para tempestade com raios, chuvas de alta intensidade e novamente vendaval, com rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h.
Área em amarelo mostra a abrangência do aviso vigente para a próxima quarta-feira (12) Crédito: Reprodução/Inpe
A área que pode ser mais atingida está compreendida entre as Regiões Noroeste, Serrana, Norte e a Grande Vitória. Desta vez, os municípios do Sul do Estado, que foram os mais castigados nas chuvas de janeiro, não estão incluídos no aviso válido para o Espírito Santo.

CONFIRA AS CIDADES EM ALERTA

  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Ibiraçu
  • Itaguaçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério 
Além do ES, o alerta estende-se para os Estados De Minas Gerais, São Paulo, Goiás e parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

