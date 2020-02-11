Instituto emite novo alerta de chuva com raios e vendaval para o ES

Cerca de 50 municípios do Espírito Santo já estão em alerta para o risco de chuvas intensas, vendaval e também raios ao longo desta terça-feira (11). Em algumas cidades do interior e na Grande Vitória, o tempo mudou e já houve registro de chuva no período da madrugada e também nesta manhã. O aviso emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, tem validade até as 23h59.
O capixaba, contudo, deve manter o nível de atenção também para quarta-feira (12). Isso porque um novo alerta meteorológico do Inpe entrará em vigor para boa parte do Estado a partir de meia-noite. O risco é para tempestade com raios, chuvas de alta intensidade e novamente vendaval, com rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h.
A área que pode ser mais atingida está compreendida entre as Regiões Noroeste, Serrana, Norte e a Grande Vitória. Desta vez, os municípios do Sul do Estado, que foram os mais castigados nas chuvas de janeiro, não estão incluídos no aviso válido para o Espírito Santo.
CONFIRA AS CIDADES EM ALERTA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Além do ES, o alerta estende-se para os Estados De Minas Gerais, São Paulo, Goiás e parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.