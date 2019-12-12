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Instituto emite alerta de chuva para cidades do Espírito Santo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 43 municípios receberam o aviso amarelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 11:36

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 11:36

Pedestres caminham sob chuva na Avenida Beira Mar em Vitória: violência não deu trégua apesar da circulação restrita Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que é de perigo potencial, para o Espírito Santo nesta quinta-feira (12). De acordo com o instituto, é esperado chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas regiões do Vale Do Rio Doce, Serrana, Metropolitana, Litoral Sul, Central Sul/Caparaó, Rio Doce e Centro-Oeste.
Segundo o Climatempo, a partir das 18h desta quinta-feira (12), é previsto pancadas de chuva. De acordo com o Inmet, 43 municípios receberam o alerta de chuva, que é válido até o final desta quinta-feira (12). Confira os locais:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Afonso Cláudio
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atilio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus Do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro De Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição Do Castelo
  16. Divino De São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Fundão
  19. Guarapari
  20. Guaçuí
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja Da Terra
  33. Linhares
  34. Marataízes
  35. Marechal Floriano
  36. Marilândia
  37. Mimoso Do Sul
  38. Muniz Freire
  39. Muqui
  40. Pancas
  41. Piúma
  42. Presidente Kennedy
  43. Rio Novo Do Sul

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