Instituto emite alerta de chuva para cidades do Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que é de perigo potencial, para o Espírito Santo nesta quinta-feira (12). De acordo com o instituto, é esperado chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia nas regiões do Vale Do Rio Doce, Serrana, Metropolitana, Litoral Sul, Central Sul/Caparaó, Rio Doce e Centro-Oeste.
Segundo o Climatempo, a partir das 18h desta quinta-feira (12), é previsto pancadas de chuva. De acordo com o Inmet, 43 municípios receberam o alerta de chuva, que é válido até o final desta quinta-feira (12). Confira os locais:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Afonso Cláudio
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus Do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro De Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja Da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul