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Veja lista de cidades

Instituto alerta para tempestade de raios, chuva e granizo no Sul do ES

O tempo fechado também é esperado no Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 08:10

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 08:10

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O tempo pode fechar no Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (29). De acordo com o detalhamento sobre o aviso meteorológico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ocorrerá chuva localmente intensa, com rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo. O tempo fechado também é esperado no Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Veja a lista de cidades:

  1. Apiacá
  2. Bom Jesus do Norte
  3. Divino de São Lourenço
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Ibitirama
  7. Irupi
  8. São José do Calçado

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