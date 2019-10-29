Instituto alerta para tempestade de raios, chuva e granizo no Sul do ES

O tempo pode fechar no Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (29). De acordo com o detalhamento sobre o aviso meteorológico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ocorrerá chuva localmente intensa, com rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo. O tempo fechado também é esperado no Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.