Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

Instituto alerta para chuvas intensas, raios e granizo em cidades do ES

Vinte e nove municípios estão na lista de alerta do Inpe para esta sexta-feira (04)

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 09:44

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aleta de chuvas intensas, granizo e tempestade de raios para 29 cidades do Espírito Santo. De acordo com o Inpe, nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a sexta-feira (04). Não se descarta a queda de granizo em alguns pontos isolados. Segundo informações do Instituto, há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.

  1. Aracruz
  2. Boa Esperança
  3. Cariacica
  4. Conceição da Barra
  5. Fundão
  6. Governador Lindenberg
  7. Ibiraçu
  8. Itaúnas
  9. Jaguaré
  10. João Neiva
  11. Linhares
  12. Marilândia 
  13. Montanha
  14. Nova Almeida 
  15. Nova Venécia
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Rio Bananal
  19. Santa Cruz
  20. Santa Leopoldina
  21. Santa Teresa
  22. São Gabriel da Palha
  23. São Mateus
  24. Serra
  25. Sooretama
  26. Viana
  27. Vila Valério
  28. Vila Velha
  29. Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados