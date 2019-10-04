Instituto alerta para chuvas intensas, raios e granizo em cidades do ES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aleta de chuvas intensas, granizo e tempestade de raios para 29 cidades do Espírito Santo. De acordo com o Inpe, nessas áreas ocorrerão pancadas de chuva acompanhadas de raios durante a sexta-feira (04). Não se descarta a queda de granizo em alguns pontos isolados. Segundo informações do Instituto, há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
VEJA LISTA
- Aracruz
- Boa Esperança
- Cariacica
- Conceição da Barra
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Itaúnas
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Marilândia
- Montanha
- Nova Almeida
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Rio Bananal
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Teresa
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Serra
- Sooretama
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória