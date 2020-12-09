Inpe emite terceiro alerta da semana para temporais com ventania e granizo no ES

Um novo alerta emitido para o Espírito Santo indica chuvas intensas para a Grande Vitória e também para praticamente o restante das regiões do Estado. A partir da tarde desta quarta-feira (9), a previsão é de que o tempo já comece a mudar. Apenas o extremo Norte não deve ser afetado. Esse é o terceiro alerta do tipo nesta semana para o território capixaba pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Devido a essa alteração climática e condições favoráveis para a ocorrência dos fenômenos meteorológicos, o Inpe emitiu um aviso de atenção válido até às 23h59 desta quarta-feira.
O novo alerta do Inpe indica que na área destacada poderão ocorrer pancadas de moderada a forte intensidade e acompanhadas de raios, entre os períodos da tarde e noite desta quarta-feira. Em algumas áreas a chuva poderá também vir ainda com rajadas de vento de forte intensidade e a formação de pedras de gelo. Vale destacar que desde a última segunda-feira (7) foram emitidos avisos semelhantes.
Para esta quarta-feira, outro instituto de meteorologia, o Climatempo, informa condições semelhantes ao Inpe, mas enfatiza que os ventos podem oscilar entre 60 a 90 km/h. Estes fenômenos podem ocorrer devido a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo muito instável, com condições para chuva e alto risco de temporais.
Esta faixa que paira sobre o Espírito Santo também se prolonga sobre parte dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.