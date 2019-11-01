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Aviso de atenção

Inpe emite alerta de chuva forte com raios e granizo para 14 cidades do ES

O alerta do Inpe engloba também vários municípios de Minas Gerais, incluindo a capital mineira Belo Horizonte, e do Estado de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 06:56

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 06:56

Chuva é esperada para o Sul do Estado Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) emitiu um alerta de chuva forte com raios, rajadas de vento e queda de granizo para 14 municípios do Espírito Santo. São cidades da região Sul capixaba.
O aviso de atenção é válido para esta sexta-feira (01) e é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Nesses casos, o INPE orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil

Veja a lista de cidades capixabas com risco:

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Divino de São Lourenço
  5.  Dores do Rio Preto
  6. Guaçui
  7. Ibitirama
  8. Irupi
  9. Iúna
  10. Jerônimo Monteiro
  11. Mimoso do Sul
  12. Muniz Freire
  13. Muqui
  14. São José do Calçado
O alerta do Inpe engloba também vários municípios de Minas Gerais, incluindo a capital mineira Belo Horizonte, e do Estado de São Paulo.

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