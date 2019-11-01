Inpe emite alerta de chuva forte com raios e granizo para 14 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) emitiu um alerta de chuva forte com raios, rajadas de vento e queda de granizo para 14 municípios do Espírito Santo. São cidades da região Sul capixaba.

O aviso de atenção é válido para esta sexta-feira (01) e é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Nesses casos, o INPE orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil