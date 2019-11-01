Inpe emite alerta de chuva forte com raios e granizo para 14 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) emitiu um alerta de chuva forte com raios, rajadas de vento e queda de granizo para 14 municípios do Espírito Santo. São cidades da região Sul capixaba.
O aviso de atenção é válido para esta sexta-feira (01) e é emitido quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. Nesses casos, o INPE orienta que os moradores desses municípios acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo e sigam as recomendações da Defesa Civil
Veja a lista de cidades capixabas com risco:
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçui
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- São José do Calçado
O alerta do Inpe engloba também vários municípios de Minas Gerais, incluindo a capital mineira Belo Horizonte, e do Estado de São Paulo.