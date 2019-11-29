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Previsão do tempo

Inpe alerta para chuva forte em todo o Espírito Santo nesta sexta

No final desta sexta-feira (29), os acumulados de chuva poderão ser superiores a 50 mm
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 15:53

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 15:53

Inpe alerta para chuva forte em todo o Espírito Santo nesta sexta - 29/11/2019 Crédito: Reprodução/Inpe
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para a chegada de chuvas intensas para todo o Espírito Santo nesta sexta-feira (29). Ao final do dia, os acumulados poderão ser superiores a 50 mm. 
Segundo informações do Climatempo, é previsto chuva à noite no Norte do Estado, mas em Vitória e nas outras regiões capixabas pode chover a qualquer hora. A chuva pode cair de moderada a forte, com raios e fortes rajadas de vento, entre 60 km/h e 80 km/h.

Veja a lista de locais onde pode chover forte no ES

  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracê
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Itaúnas
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Almeida
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Cruz
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória

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FIM DE SEMANA

De acordo com o Climatempo, neste sábado (30), o mês de novembro termina com predomínio de céu nublado e chuva na Grande Vitória e em todo o centro-sul do Espírito Santo. Pode chover de moderada a forte intensidade. Já no Norte do Espírito Santo, é previsto pancadas de chuva, mas com períodos de sol. 
O mês de dezembro começa neste domingo (1) com muita nebulosidade por todo o Espírito Santo. Há algumas aberturas de sol e condições para pancadas de chuva, que também podem ser de moderadas a fortes.

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