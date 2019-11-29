Inpe alerta para chuva forte em todo o Espírito Santo nesta sexta

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para a chegada de chuvas intensas para todo o Espírito Santo nesta sexta-feira (29). Ao final do dia, os acumulados poderão ser superiores a 50 mm.
Segundo informações do Climatempo, é previsto chuva à noite no Norte do Estado, mas em Vitória e nas outras regiões capixabas pode chover a qualquer hora. A chuva pode cair de moderada a forte, com raios e fortes rajadas de vento, entre 60 km/h e 80 km/h.
Veja a lista de locais onde pode chover forte no ES
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Itaúnas
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Almeida
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
FIM DE SEMANA
De acordo com o Climatempo, neste sábado (30), o mês de novembro termina com predomínio de céu nublado e chuva na Grande Vitória e em todo o centro-sul do Espírito Santo. Pode chover de moderada a forte intensidade. Já no Norte do Espírito Santo, é previsto pancadas de chuva, mas com períodos de sol.
O mês de dezembro começa neste domingo (1) com muita nebulosidade por todo o Espírito Santo. Há algumas aberturas de sol e condições para pancadas de chuva, que também podem ser de moderadas a fortes.