Inmet emite alerta de temporais com ventania para 40 cidades do ES

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Ainda de acordo com o instituto, também é recomendado que, s

e possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.