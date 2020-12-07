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Inmet emite alerta de temporais com ventania para 40 cidades do ES

O alerta climático do Instituto Nacional de Meteorologia abrange principalmente as cidades das regiões Sul, incluindo o Caparaó, Serrana e também a Grande Vitória. O aviso meteorológico já está em vigor e se estende até a manhã desta terça-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 10:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 10:50

Inmet alerta para a possibilidade de temporais no ES e também no Rio nesta segunda-feira (7)
Inmet alerta para a possibilidade de temporais no ES e também no Rio nesta segunda-feira (7) Crédito: Reprodução/Inmet
A semana começou com muito calor no Espírito Santo e também com possibilidade de temporais com grande acumulado de chuva para mais da metade das 78 cidades capixabas. O aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já está em vigor e se prolonga até a manhã desta terça-feira (8). O grau de severidade do alerta é de perigo.
A área abrangida pelo alerta concentra-se nas regiões da Grande Vitória, Serrana e Sul do Espírito Santo, totalizando 40 municípios. Nestas áreas podem ocorrer precipitação, que pode variar entre 30 a 60 milímetros ou de 50 até 100 mm por dia. Além da forte chuva, nestes locais podem ainda ocorrer rajadas com vento entre 60 a 100 km/h no período de vigência do alerta climático.

CIDADES EM ALERTA NO ES

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guarapari
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Itarana
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Laranja da Terra
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso Do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Serra
  35. São José do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante
  38. Viana
  39. Vila Velha
  40. Vitória
Nestas cidades, o instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Além do Espírito Santo, o aviso climático também engloba praticamente todo o Rio de Janeiro e parte do extremo Norte de São Paulo.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a pessoa  não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Ainda de acordo com o instituto, também é recomendado que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

TEMPERATURAS

Em relação às temperaturas, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), prevê muito calor em todo o Estado nesta segunda. A máxima no ES pode chegar aos 35 graus na região Nordeste. Na Grande Vitória, a temperatura mais elevada não deve passar dos 32 °C. 

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