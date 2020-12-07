Inmet emite alerta de temporais com ventania para 40 cidades do ES

A semana começou com muito calor no Espírito Santo e também com possibilidade de temporais com grande acumulado de chuva para mais da metade das 78 cidades capixabas. O aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já está em vigor e se prolonga até a manhã desta terça-feira (8). O grau de severidade do alerta é de perigo.
A área abrangida pelo alerta concentra-se nas regiões da Grande Vitória, Serrana e Sul do Espírito Santo, totalizando 40 municípios. Nestas áreas podem ocorrer precipitação, que pode variar entre 30 a 60 milímetros ou de 50 até 100 mm por dia. Além da forte chuva, nestes locais podem ainda ocorrer rajadas com vento entre 60 a 100 km/h no período de vigência do alerta climático.
CIDADES EM ALERTA NO ES
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Serra
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Nestas cidades, o instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Além do Espírito Santo, o aviso climático também engloba praticamente todo o Rio de Janeiro e parte do extremo Norte de São Paulo.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Ainda de acordo com o instituto, também é recomendado que, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
TEMPERATURAS
Em relação às temperaturas, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), prevê muito calor em todo o Estado nesta segunda. A máxima no ES pode chegar aos 35 graus na região Nordeste. Na Grande Vitória, a temperatura mais elevada não deve passar dos 32 °C.