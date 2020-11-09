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Com queda de granizo

Inmet alerta para risco de tempestade em 40 municípios do ES

O alerta é válido até a manhã de terça (10). Entre os municípios estão Vitória, Vila Velha, Cariacica e Guarapari

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 18:51
Pedestres caminham sob chuva na Av. Beira-Mar em Vitória: violência não deu trégua apesar da circulação restrita
Vitória está na lista de municípios em alerta para chuvas fortes até esta terça (10) Crédito: Fernando Madeira
Ao menos 40 municípios do Espírito Santo estão em área de risco para tempestade até as 10h de terça-feira (10), segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com informações do documento, publicado na tarde desta segunda (9), o perigo potencial da tempestade poderá provocar chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos com até 60 km/h e queda de granizo. Há ainda o risco de queda de galhos de árvores e de alagamentos.
O alerta abrange, além de municípios capixabas, algumas áreas do Rio de Janeiro. O Inmet orienta os moradores dessas regiões que liguem para a Defesa Civil caso precisem de mais informações.
Um aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) já havia sido publicado nesta segunda-feira (9) para a ocorrência de chuvas intensas e tempestade até a manhã de terça (10). Segundo o Inpe, estão em risco os municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO ALERTA DO INMET:

  • Alegre;
  • Alfredo Chaves;
  • Anchieta;
  • Apiacá;
  • Atílio Vivacqua;
  • Bom Jesus Do Norte;
  • Brejetuba;
  • Cachoeiro De Itapemirim;
  • Cariacica;
  • Castelo;
  • Conceição Do Castelo;
  • Divino De São Lourenço;
  • Domingos Martins;
  • Guarapari;
  • Guaçuí;
  • Ibitirama;
  • Iconha;
  • Irupi;
  • Itapemirim;
  • Itarana;
  • Iúna;
  • Jerônimo Monteiro;
  • Laranja Da Terra;
  • Marataízes;
  • Marechal Floriano;
  • Mimoso Do Sul;
  • Muniz Freire;
  • Muqui;
  • Piúma;
  • Presidente Kennedy;
  • Rio Novo Do Sul;
  • Santa Leopoldina;
  • Santa Maria De Jetibá;
  • São José Do Calçado;
  • Vargem Alta;
  • Venda Nova Do Imigrante;
  • Viana;
  • Vila Velha;
  • Vitória;
  • Afonso Cláudio.

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