Inmet alerta para risco de tempestade em 40 municípios do ES

Ao menos 40 municípios do Espírito Santo estão em área de risco para tempestade até as 10h de terça-feira (10), segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com informações do documento, publicado na tarde desta segunda (9), o perigo potencial da tempestade poderá provocar chuva de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos com até 60 km/h e queda de granizo. Há ainda o risco de queda de galhos de árvores e de alagamentos.
O alerta abrange, além de municípios capixabas, algumas áreas do Rio de Janeiro. O Inmet orienta os moradores dessas regiões que liguem para a Defesa Civil caso precisem de mais informações.
Um aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) já havia sido publicado nesta segunda-feira (9) para a ocorrência de chuvas intensas e tempestade até a manhã de terça (10). Segundo o Inpe, estão em risco os municípios de Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi e Iúna.
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NO ALERTA DO INMET:
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus Do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro De Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Conceição Do Castelo;
- Divino De São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Guarapari;
- Guaçuí;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Laranja Da Terra;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Mimoso Do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo Do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria De Jetibá;
- São José Do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova Do Imigrante;
- Viana;
- Vila Velha;
- Vitória;
- Afonso Cláudio.