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Mais chuva

Inmet alerta para risco de deslizamentos e alagamentos no Espírito Santo

O aviso de perigo para todo o ES dura até o final deste domingo (8). A temperatura diminui um pouco mais em todas as regiões capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2019 às 18:13

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 18:13

Alerta de perigo para todo o Espírito Santo Crédito: Reprodução/Inmet
O aviso de chuva forte continua para todo o Espírito Santo até o final deste domingo (8). Podem chover volumes entre 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm no dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas regiões Serrana, Metropolitana, Litoral Sul, Central Sul/Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste.
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo (8) será chuvoso com céu encoberto. A temperatura diminui um pouco mais em todas as regiões capixabas. Nas áreas mais elevadas da Região Sul a mínima prevista é de apenas 14°C. Veja previsão para o Estado abaixo: 
  • Na Grande Vitória, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
  • Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.
  • Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.
  • Na Região Nordeste, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
  • Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 24 °C.
  • Na Região Noroeste, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.
  • Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.
  • Na Região Norte, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
  • Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.
  • Na Região Serrana, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 21 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.
  • Na Região Sul, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.

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