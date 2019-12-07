Inmet alerta para risco de deslizamentos e alagamentos no Espírito Santo

O aviso de chuva forte continua para todo o Espírito Santo até o final deste domingo (8). Podem chover volumes entre 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm no dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas regiões Serrana, Metropolitana, Litoral Sul, Central Sul/Caparaó, Rio Doce, Centro-Oeste, Nordeste e Noroeste.
Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo (8) será chuvoso com céu encoberto. A temperatura diminui um pouco mais em todas as regiões capixabas. Nas áreas mais elevadas da Região Sul a mínima prevista é de apenas 14°C. Veja previsão para o Estado abaixo:
- Na Grande Vitória, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.
- Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.
- Na Região Nordeste, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 24 °C.
- Na Região Noroeste, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18 °C e máxima de 23 °C.
- Na Região Norte, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
- Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.
- Na Região Serrana, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 21 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 20 °C.
- Na Região Sul, céu encoberto com chuva a qualquer hora.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 21 °C.