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Perigo potencial

Inmet alerta para chuvas intensas em 28 municípios do ES

Há risco potencial de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos que podem alcançar 60 km/h. Alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é válido até as 9h da manhã desta sexta-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:11

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:11

Anchieta
Anchieta, no Sul do Espírito Santo Crédito: Reprodução Prefeitura de Anchieta
Até as 9h da manhã desta sexta-feira (6), 28 municípios do Espírito Santo estão sob risco de chuvas intensas, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há risco potencial de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, que podem alcançar 60 km/h.
O aviso é reforçado pelo Instituto Climatempo, que prevê o espalhamento de umidade no Sudeste do Brasil após a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica em superfície.

VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS:

  1. Alfredo Chaves; 
  2. Anchieta; 
  3. Apiacá; 
  4. Atílio Vivacqua; 
  5. Bom Jesus do Norte; 
  6. Cachoeiro de Itapemirim; 
  7. Castelo; 
  8. Conceição do Castelo; 
  9. Divino de São Lourenço; 
  10. Dores do Rio Preto; 
  11. Guaçuí; 
  12. Ibatiba; 
  13. Ibitirama; 
  14. Iconha; 
  15. Irupi; 
  16. Itapemirim; 
  17. Iúna; 
  18. Jerônimo Monteiro; 
  19. Marataízes; 
  20. Mimoso do Sul; 
  21. Muniz Freire; 
  22. Muqui; 
  23. Piúma; 
  24. Presidente Kennedy; 
  25. Rio Novo do Sul; 
  26. São José do Calçado; 
  27. Vargem Alta; 
  28. Alegre.

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