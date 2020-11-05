Inmet alerta para chuvas intensas em 28 municípios do ES

Até as 9h da manhã desta sexta-feira (6), 28 municípios do Espírito Santo estão sob risco de chuvas intensas, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há risco potencial de chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, que podem alcançar 60 km/h.
O aviso é reforçado pelo Instituto Climatempo, que prevê o espalhamento de umidade no Sudeste do Brasil após a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica em superfície.
VEJA A LISTA DOS MUNICÍPIOS:
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atílio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Alegre.