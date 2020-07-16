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Frio no ES: termômetros devem marcar mínima de 8?°C e mar fica agitado

Frente fria que está sobre o Estado derrubou as temperaturas desde a última quarta-feira (15). A máxima esperada para a Grande Vitória nesta quinta-feira (16) não deve passar dos 21 °C, segundo o Incaper
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 11:04

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 11:04

O morador Everton Moreira registrou 9 °C no interior de Santa Teresa na manhã desta quinta-feira (16)
O morador Everton Moreira registrou 9 °C no interior de Santa Teresa na manhã desta quinta-feira (16) Crédito: Everton Moreira | Internauta
Frio no ES - termômetros devem marcar mínima de 8?graus celsius e mar fica agitad
A madrugada desta quinta-feira (16) foi gelada para o capixaba. A presença de uma frente fria sobre o Espírito Santo derrubou as temperaturas desde a última quarta-feira (15) e, além do friozinho, ela também trouxe chuva fina para muitas regiões do Estado, ao ponto do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta sobre queda bruscas de temperatura até o próximo sábado (18). Também há um alerta de mar agitado no Estado.

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Cidades da Região Serrana, tradicionalmente frias, chegaram a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C, como o registro feito nesta manhã pelo morador Everton Moreira, em Santa Teresa.
Embora o sol tenha voltado a aparecer ainda que tímido nesta quinta-feira na Grande Vitória, o prognóstico climático de dias mais gélidos e com possibilidade de chuva se mantém para hoje e também os próximos dias. Esta é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Segundo o Incaper, o tempo segue com tempo instável no Estado e são esperadas chuvas em alguns momentos do dia. A temperatura diurna diminui um pouco mais principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens com risco de chuva em alguns momentos, com a máxima ficando em 21 °C.
Para sexta-feira (17), o panorama se mantém, porém, com um leve aumento na máxima na Região Metropolitana. São esperados até 25 °C para a Grande Vitória. Na região Serrana, a mínima pode chegar aos 8 °C nos pontos mais elevados.

MAR AGITADO

O alerta de mar agitado se mantém para esta quinta-feira. O aviso emitido pelo Instituto Climatempo alerta para o risco de ondas de até 3 metros de altura em toda a região Sudeste do país, se prolongando até o Norte do Espírito Santo.
Ventos fortes e mar agitado na Praia de Camburi, em Vitória
O tempo segue mais fechado, frio, e com o mar agitado em Vitória  Crédito: Pedro Permuy

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