Frio no ES: termômetros devem marcar mínima de 8?°C e mar fica agitado

Frio no ES - termômetros devem marcar mínima de 8?graus celsius e mar fica agitad
A madrugada desta quinta-feira (16) foi gelada para o capixaba. A presença de uma frente fria sobre o Espírito Santo derrubou as temperaturas desde a última quarta-feira (15) e, além do friozinho, ela também trouxe chuva fina para muitas regiões do Estado, ao ponto do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta sobre queda bruscas de temperatura até o próximo sábado (18). Também há um alerta de mar agitado no Estado.
Cidades da Região Serrana, tradicionalmente frias, chegaram a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C, como o registro feito nesta manhã pelo morador Everton Moreira, em Santa Teresa.
Embora o sol tenha voltado a aparecer ainda que tímido nesta quinta-feira na Grande Vitória, o prognóstico climático de dias mais gélidos e com possibilidade de chuva se mantém para hoje e também os próximos dias. Esta é a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Segundo o Incaper, o tempo segue com tempo instável no Estado e são esperadas chuvas em alguns momentos do dia. A temperatura diurna diminui um pouco mais principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste. Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens com risco de chuva em alguns momentos, com a máxima ficando em 21 °C.
Para sexta-feira (17), o panorama se mantém, porém, com um leve aumento na máxima na Região Metropolitana. São esperados até 25 °C para a Grande Vitória. Na região Serrana, a mínima pode chegar aos 8 °C nos pontos mais elevados.
MAR AGITADO
O alerta de mar agitado se mantém para esta quinta-feira. O aviso emitido pelo Instituto Climatempo alerta para o risco de ondas de até 3 metros de altura em toda a região Sudeste do país, se prolongando até o Norte do Espírito Santo.