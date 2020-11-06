Fim de semana terá sol no litoral e chuva nas montanhas no ES

Gosta de praia? Vai fazer sol na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

sem aglomeração. O fim de semana do capixaba será de sol, mas a chuva também não está descartada em boa parte do Espírito Santo . Quer ir à praia? Vai dar para tomar banho de mar. Quer curtir um tempinho ameno nas montanhas? Também será possível. Tudo isso, é claro,

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , o sábado (7) será de sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia na metade norte do Estado. Em trechos das regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre a partir da tarde. Não chove nas demais áreas capixabas.

Para quem quer praia a dica é ficar na Grande Vitória , onde o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. A temperatura vai variar entre 20 °C e 30 °C. Nas demais regiões pode chover, especialmente na parte da tarde e os termômetros não devem ultrapassar os 28 °C.

DOMINGO

No domingo (8), áreas de instabilidade provocadas pela combinação do calor e da umidade provocam pancadas de chuva a partir da tarde em trechos das regiões Sul e Serrana. A temperatura nessas regiões deve variar entre 16 °C e 24 °C.

A Grande Vitória segue sem chuva, assim como a Região Norte. Mas a temperatura nessas regiões devem cair um pouco, com máxima prevista de 26 °C.

CHUVA CHEGA NA GRANDE VITÓRIA NA SEGUNDA

A chuva só chega na Grande Vitória na segunda-feira (9). O sol aparece entre nuvens e pode haver pancadas de chuva, a partir da tarde, nas regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas.