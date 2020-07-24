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Previsão do tempo

Fim de semana será de sol e baixas temperaturas em quase todo o ES

A chuva deve aparecer em alguns momentos neste sábado (25) na região Norte, e nas Três Santas e Grande Vitória na noite do domingo (26). Fora desse período, haverá predomínio de sol em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 14:05

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 14:05

Fim de tarde com algumas nuvens em Colina de Laranjeiras, na Serra
Fim de semana deve ser de sol entre nuvens em quase todo o ES Crédito: Internauta
O fim de semana chegou e com ele também as baixas temperaturas em todo o Espírito Santo. Tanto neste sábado (25) quanto no domingo (26), o Estado vai registrar sol entre nuvens e temperaturas amenas em algumas regiões. A chuva deve aparecer em alguns momentos do sábado na região Norte, e nas Três Santas e Grande Vitória na noite do domingo. Fora isso, predomínio de sol em todo o território capixaba. As informações são do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

SÁBADO

No sábado, o sol aparece entre algumas nuvens e são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos no norte do estado. Nas demais áreas o sol deve predominar e não há expectativa de chuva. Nas regiões Sul e Serrana, há expectativa de frio com temperaturas mínimas na casa dos 7?°C.
Segundo o departamento de meteorologia do Incaper, na Grande Vitória, a mínima deve ser de 17 °C e a máxima de 29 °C. No Sul, mínima esperada de 7 °C e máxima de 33 °C. Na Região Serrana, temperatura mínima de 7 °C e máxima de 26 °C. No Norte, mínima de 16 °C e máxima de 28 °C. Na Região Noroeste, a temperatura deve ficar entre 15 °C e 28 °C. Na Região Nordeste, mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.
Mapa mostra previsão do tempo para este sábado (25) no Espírito Santo
Mapa mostra previsão do tempo para este sábado (25) no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Incaper

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DOMINGO

No domingo, dia de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos, do litoral Norte, passando por parte da região Serrana e Grande Vitória até parte do litoral Sul. A madrugada e início da manhã devem continuar frias nas regiões Sul e Serrana, com mínimas previstas de 9?°C.
De acordo com o Incaper, a temperatura mínima na Grande Vitória deve ser de 17 °C e máxima de 29 °C. Na Região Sul, mínima de 9 °C nas áreas altas e máxima de 33 °C. Na Região Serrana, mínima de 9°C nas áreas altas e máxima de 27 °C. Na Região Norte, mínima de 16 °C e máxima de 30 °C. Na Região Noroeste, temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Na Região Nordeste, mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.
Mapa mostra previsão do tempo para este domingo (26) no Espírito Santo
Mapa mostra previsão do tempo para este domingo (26) no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Incaper

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