Fim de semana será de chuva leve e temperaturas amenas no Espírito Santo

Próximos dias podem ter chuva rápida a qualquer hora Crédito: Fernando Madeira

27°C. Para quem gosta de frio, a 09°C. Sol entre nuvens, frio e chuva. O fim de semana dos capixabas promete ser de temperaturas amenas em todo o Espírito Santo e a temperatura máxima não vai ultrapassar os. Para quem gosta de frio, a Região Serrana tem expectativa de temperatura mínima de

Já nas áreas mais altas da Região Serrana, mínima prevista é de 09 °C e máxima de 17 °C. Na Região Noroeste, áreas mais elevadas, como nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura deve variar entre 14 °C e 22 °C.

DOMINGO

No domingo (19) o sol aparece entre nuvens e são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia. A temperatura diminui um pouco durante o dia. O vento acelera e tem moderada intensidade no litoral norte.

Na Grande Vitória, temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Nas regiões Norte e Noroeste os termômetros não devem ultrapassar os 23°C. Já na Região Serrana, mínima de 11 °C e máxima de 16 °C.

Domingo de sol entre nuvens e chuva em todo o ES como mostra o mapa do Incaper Crédito: Incaper

SEMANA COMEÇA COM SOL ENTRE NUVENS

Na segunda-feira (20) o sol ainda aparece entre algumas nuvens e são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia, exceto no sul do Estado e em trechos da região Serrana, onde não chove. A temperatura aumenta um pouco durante o dia.