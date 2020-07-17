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Friozinho

Fim de semana será de chuva leve e temperaturas amenas no Espírito Santo

Termômetros não devem ultrapassar os 27°C no Estado e o sol aparece tímido entre nuvens. Chuva rápida está prevista até a próxima terça-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:26

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:26

Chuva na Capital do ES
Próximos dias podem ter chuva rápida a qualquer hora Crédito: Fernando Madeira
Sol entre nuvens, frio e chuva. O fim de semana dos capixabas promete ser de temperaturas amenas em todo o Espírito Santo e a temperatura máxima não vai ultrapassar os 27°C. Para quem gosta de frio, a Região Serrana tem expectativa de temperatura mínima de 09°C.

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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o transporte de umidade do oceano para dentro do território capixaba causa variação de nuvens e o sábado será de chuvas rápidas em todo o Estado. Na Grande Vitória o temperatura deve variar entre 15 °C e 27°C. O mesmo deve acontecer nas regiões Norte e Sul do Espírito Santo.
Já nas áreas mais altas da Região Serrana, mínima prevista é de 09 °C e máxima de 17 °C.  Na Região Noroeste, áreas mais elevadas, como nos municípios de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura deve variar entre 14 °C e 22 °C.

DOMINGO

No domingo (19) o sol aparece entre nuvens e são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia. A temperatura diminui um pouco durante o dia. O vento acelera e tem moderada intensidade no litoral norte.
Na Grande Vitória, temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Nas regiões Norte e Noroeste os termômetros não devem ultrapassar os 23°C. Já na Região Serrana, mínima de 11 °C e máxima de 16 °C. 
Domingo de sol entre nuvens e chuva em todo o ES
Domingo de sol entre nuvens e chuva em todo o ES como mostra o mapa do Incaper Crédito: Incaper

SEMANA COMEÇA COM SOL ENTRE NUVENS

Na segunda-feira (20) o sol ainda aparece entre algumas nuvens e são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia, exceto no sul do Estado e em trechos da região Serrana, onde não chove. A temperatura aumenta um pouco durante o dia.
A temperatura aumenta na terça-feira (21), mas o sol ainda aparece entre algumas nuvens e são esperadas chuvas rápidas em alguns momentos do dia nas regiões Norte e Nordeste do Estado.

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