Fim de semana será de altas temperaturas no Espírito Santo

Na praia de Itaparica em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

O fim de semana deve ser de altas temperaturas no Espírito Santo. A população capixaba também deverá ficar atenta ao alerta que foi emitido na tarde desta sexta-feira (31) pela Marinha do Brasil, com a previsão de ventos com intensidade de até 61 km/h (33 nós) no litoral, até o Sul de Vitória.

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SÁBADO

Na Grande Vitória, no sábado (1) de acordo como o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), os termômetros devem marcar temperatura máxima de 35ºC, sem a previsão de chuvas na Capital.

Já nas regiões Sul e Serrana, o dia também terá predomínio do sol, entretanto com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas áreas mais afastadas do litoral. No Sul, as temperaturas ficam entre 23ºC e 36°C, já na região Serrana temos a marca entre 17ºC e 31ºC, nas regiões mais elevadas.

Nas demais regiões, Norte, Noroeste e Nordeste, o predomínio é de sol, sem chuva. Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 22°C e a máxima de 35°C.

DOMINGO

No domingo (2) em Vitória, as temperaturas continuam altas, entre 24º C e 35º C, entretanto, com a possibilidade de pancadas de chuvas no período da tarde. Os ventos ainda sopram com intensidade moderada pelo litoral.

Nas regiões Sul e Serrana, existe o predomínio de sol. A partir da tarde, é registrada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas áreas mais afastadas do litoral. No Sul, os termômetros devem marcar entre 23°C e 36°C. Nas áreas mais altas da região Serrana, as temperaturas ficam entre 17°C e 31°C.