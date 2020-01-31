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Previsão do Tempo

Fim de semana será de altas temperaturas no Espírito Santo

De acordo como o Inpe, em Vitória, no sábado (1°), os termômetros devem marcar até 35ºC

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 20:15
Na praia de Itaparica em Vila Velha   Crédito: Ricardo Medeiros
O fim de semana deve ser de altas temperaturas no Espírito Santo.  A população capixaba também deverá ficar atenta ao alerta que foi emitido na tarde desta sexta-feira (31) pela Marinha do Brasil, com a previsão de ventos com intensidade de até 61 km/h (33 nós) no litoral, até o Sul de Vitória. 

CONFIRA A PREVISÃO COMPLETA PARA O FINAL DE SEMANA 

SÁBADO

Na Grande Vitória, no sábado (1) de acordo como o Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), os termômetros devem marcar temperatura máxima de 35ºC, sem a previsão de chuvas na Capital.
Já nas regiões Sul e Serrana, o dia também terá predomínio do sol, entretanto com a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas áreas mais afastadas do litoral. No Sul, as temperaturas ficam entre 23ºC e 36°C, já na região Serrana temos a marca entre 17ºC e 31ºC, nas regiões mais elevadas.
Nas demais regiões, Norte, Noroeste e Nordeste, o predomínio é de sol, sem chuva. Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 22°C e a máxima de 35°C.

DOMINGO

No domingo (2) em Vitória, as temperaturas continuam altas, entre 24º C e 35º C, entretanto, com a possibilidade de pancadas de chuvas no período da tarde. Os ventos ainda sopram com intensidade moderada pelo litoral.
Nas regiões Sul e Serrana, existe o predomínio de sol. A partir da tarde, é registrada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nas áreas mais afastadas do litoral. No Sul, os termômetros devem marcar entre 23°C e 36°C. Nas áreas mais altas da região Serrana, as temperaturas ficam entre 17°C e 31°C.
Já no Norte, Noroeste e Nordeste do Estado, o predomínio  é de sol, sem chuva, com o vento moderado pelo litoral. Os termômetros nessas localidades devem variar entre 22°C e 35°C.

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