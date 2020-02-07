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Previsão do tempo

Fim de semana deve ser de tempo nublado e com chance de chuva em todo o ES

Previsões do Incaper apontam para grande nebulosidade para o fim de semana e as chuvas podem ocorrer principalmente neste sábado (08). Temperatura máxima fica na faixa dos 30 °C

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:20
O tempo deverá permanecer nublado durante boa parte do final de semana no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Fim de semana deve ser de tempo nublado e com chance de chuva em todo o ES
O tempo virou desde a última quinta-feira (06) e choveu em muitas regiões do Estado no período da madrugada e também na manhã desta sexta-feira (08). Todos os municípios capixabas, inclusive, estão em alerta para a possibilidade de temporais e elevado acumulado de água até as 23h59, podendo chegar até 100 milímetros de chuva em um só dia.
Nesse cenário, o capixaba se pergunta como será o fim de semana. Aos que desejam pegar uma praia no sábado ou domingo, é bom saber que as chances do sol não brlhar intensamente são grandes. De acordo com as previsões do Incaper, no sábado (08) o tempo deve permanecer nublado em todo o Espírito Santo e a temperatura volta a aumentar, ficando próxima dos 30 °C.

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As possibilidades de aguaceiros é maior na região Noroeste. Nas demais áreas, a chuva pode ocorrer em pancadas esporádicas ao longo do dia. Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuvas rápidas em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C, na Capital a máxima fica um grau abaixo.

DOMINGO

No domingo (09), o clima instável permanece, porém com menor probabilidade de ocorrer chuva. O dia será de períodos de sol, intercalando com momentos de céu nublado, na maior parte do Espírito Santo. Pode chover rapidamente em alguns pontos do Estado, mas de forma mal distribuída e passageira, especialmente no Sul. O vento sopra de moderado a forte no litoral.

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