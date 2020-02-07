O tempo deverá permanecer nublado durante boa parte do final de semana no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Fim de semana deve ser de tempo nublado e com chance de chuva em todo o ES

O tempo virou desde a última quinta-feira (06) e choveu em muitas regiões do Estado no período da madrugada e também na manhã desta sexta-feira (08). Todos os municípios capixabas, inclusive, estão em alerta para a possibilidade de temporais e elevado acumulado de água até as 23h59, podendo chegar até 100 milímetros de chuva em um só dia.

Nesse cenário, o capixaba se pergunta como será o fim de semana. Aos que desejam pegar uma praia no sábado ou domingo, é bom saber que as chances do sol não brlhar intensamente são grandes. De acordo com as previsões do Incaper, no sábado (08) o tempo deve permanecer nublado em todo o Espírito Santo e a temperatura volta a aumentar, ficando próxima dos 30 °C.

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As possibilidades de aguaceiros é maior na região Noroeste. Nas demais áreas, a chuva pode ocorrer em pancadas esporádicas ao longo do dia. Na Grande Vitória, sol entre nuvens e chuvas rápidas em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C, na Capital a máxima fica um grau abaixo.

DOMINGO