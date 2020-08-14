Fim de semana com pouca chance de chuva e alerta de baixa umidade no ES

Não há previsão de chuva para Brejetuba, na Região Serrana, neste final de semana, mas o friozinho pode aparecer especialmente às manhãs Crédito: Bruno Coco/Internauta

O fim de semana do capixaba será de tempo parcialmente nublado, mas com predominância de sol na maior parte do tempo. Esta é a previsão do tempo indicada pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural , o Incaper, na maior parte das regiões do Estado para o próximo sábado (15) e também para o domingo (15).

O Incaper, entretanto, alerta para o risco de baixa umidade relativa do ar, abaixo dos 30%, especialmente no Sul capixaba. Nestas condições, a respiração fica dificultada e o aparecimento de irritações no trato respiratório e nos olhos, são maiores, conforme apontado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS.

O sábado (15) começará com aumento de nuvens em todo o Estado e possibilidade de chuva fraca e esparsa no Norte e Nordeste a partir da tarde. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. O vento sopra moderado por todo o litoral capixaba, podendo ser mais forte, em alguns momentos, no litoral Sul e Grande Vitória.

Em Vitória, a máxima não passa dos 29 °C, indicando que as temperaturas não devem ser diferentes das que foram observadas nos últimos dias. A máxima para o Estado no dia está prevista para Cachoeiro e região, onde os termômetros podem atingir 33 °C. Já a mínima, como tradicionalmente ocorre, é esperada para a Região Serrana. Por lá, as temperaturas mais baixas devem ocorrer nas áreas mais elevadas e podem ser de até 12 °C.

DOMINGO

No domingo o cenário pouco muda, mas as temperaturas devem ser levemente mais elevadas em todas as regiões. O mapa climático do Incaper aponta para uma possibilidade de chuva passageira nas cidades litorâneas do Norte e Nordeste. O panorama de baixa umidade se mantém para o Sul do Estado.