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Previsão do tempo

Espírito Santo terá sol e calor a partir de quarta-feira, aponta previsão

Uma massa de ar seco ganha força sobre o Espírito Santo no fim da semana e mantém as nuvens carregadas afastadas por alguns dias

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 14:28
Dia de sol na praia de Itaparica Crédito: Ricardo Medeiros
O sol forte deve voltar a predominar no Espírito Santo a partir da próxima quarta-feira (29), segundo previsão do Climatempo. Já esta terça-feira (28) deve ser um dia com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora. Várias pancadas de chuva devem ocorrer no dia e algumas podem ser de moderadas a fortes, de acordo com a previsão.
As condições para chuva diminuem durante a quarta-feira (29). Pancadas de chuva ainda poderão ocorrer em todas as regiões do Estado, mas o tempo seco e o sol já devem predominar na Região Norte no decorrer da tarde.
Uma massa de ar seco ganha força sobre o Espírito Santo no fim da semana e mantém as nuvens carregadas afastadas por alguns dias, prevê o Climatempo. Entre a quinta-feira (30) e o sábado (02), o Espírito Santo terá dias de sol forte e calor, sem previsão de chuva.

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NOVAS TEMPESTADES

Os capixabas ainda devem ter problemas com a chuva no mês de fevereiro, de acordo com o Climatempo. A previsão é de que a ZCAS (a Zona de Convergência do Atlântico Sul) se organize mais duas vezes em fevereiro: uma na primeira semana de fevereiro e outra no fim do mês.
Assim, no decorrer da próxima semana, as áreas de nuvens carregadas devem voltar a atuar sobre o Espírito Santo e há risco de novos eventos de chuva forte. Há risco de chuva forte também sobre a Grande Vitória.

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