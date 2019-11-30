ES tem alerta de chuva e ventos de até 74km/h neste sábado (30)

Marinha emite comunicado de mau tempo com ventos de 74 km/h Crédito: Fernando Madeira

O último dia do mês de novembro é com tempo instável, céu nublado e chuva em grande parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , isso ocorre devido a um canal de umidade que se encontra no Estado.

Neste sábado (30), para as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, além da chuva é esperado também rajadas de vento com moderada intensidade e trovoadas.

Vitória começa o dia com a mínima de 22°C e a máxima chega a 25°C. Na Região Serrana há muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos no período da tarde. Já na Região Norte não chove, deixando as temperaturas com mínima de 21°C e a máxima não ultrapassa os 27°C.

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VENTOS DE 74KM/H

Marinha do Brasil também emitiu um alerta meteorológico na noite desta sexta-feira (29) informando que por conta da aproximação de uma frente fria na região Sudeste, o Espírito Santo poderá ter ventos de até 74km/h a partir da noite deste sábado (30) até a noite de domingo (01).