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Previsão do tempo

ES tem alerta de chuva e ventos de até 74km/h neste sábado (30)

Em Vitória poderá chover forte no último dia de novembro. Além da chuva, são esperadas rajadas de vento com moderada intensidade e trovoadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 10:14

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 10:14

Marinha emite comunicado de mau tempo com ventos de 74 km/h Crédito: Fernando Madeira
O último dia do mês de novembro é com tempo instável, céu nublado e chuva em grande parte do Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), isso ocorre devido a um canal de umidade que se encontra no Estado.
Neste sábado (30), para as regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, além da chuva é esperado também rajadas de vento com moderada intensidade e trovoadas.
Vitória começa o dia com a mínima de 22°C e a máxima chega a 25°C. Na Região Serrana há muitas nuvens e possibilidade de chuva em alguns momentos no período da tarde. Já na Região Norte não chove, deixando as temperaturas com mínima de 21°C e a máxima não ultrapassa os 27°C.

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Inpe alerta para chuva forte em todo o Espírito Santo nesta sexta

VENTOS DE 74KM/H

A Marinha do Brasil também emitiu um alerta meteorológico na noite desta sexta-feira (29) informando que por conta da aproximação de uma frente fria na região Sudeste, o Espírito Santo poderá ter ventos de até 74km/h a partir da noite deste sábado (30) até a noite de domingo (01).
A Marinha ainda alerta aos navegantes que consultem essas informações antes de entrarem no mar, e que divulguem os dados às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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